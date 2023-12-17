سقوط تاجري مخدرات خلال حملة أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط عدد (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,500كيلو جرام–كمية من مخدر البانجو وزنت 3,500 كيلو جرام–كمية من مخدر الهيروين–فرد محلى وطلقتين) بحوزة متهمان"لـهما معلومات جنائية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وفي سياق منفصل كشف مصدر أمني، تفاصيل واقعة المذبحة الأسرية البشعة، التي شهدتها منطقة حدائق المعادي بالقاهرة، حيث أقدم شاب علي قتل والده ووالكشف مصدر أمني، تفاصيل واقعة المذبحة الأسرية البشعة، التي شهدتها منطقة حدائق المعادي بالقاهرة، حيث أقدم شاب علي قتل والده ووالدته وشقيقه وشخص آخر ،بسب خلافات مالية على الميراث.

أشار المصدر إلى أن التحريات توصلت إلى أن الأبن القاتل طلب من والده الضحية أن يكتب له كل أملاكه طمعا منه في التركة والميراث، وعندما رفض الأب دار بينهما مشادة كلامية داخل مسكنهم الكائن بمنطقة حدائق المعادي، وأطلق الأبن صوب والده أعيرة نارية وعندما تدخلت الأم تخلص منها وقتلها هي وشقيقه الأصغر وشاب آخر صديق شقيقه كان متواجد معهم لحظة الجريمة.



تفاصيل الجريمة البشعة تكشفت عندما تلقت أجهزة الامن بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود متوفيين داخل منزل بمنطقة حدائق المعادى بمنطقة حدائق المعادي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثث رجل وسيدة وشابين ، وتبين قيام نجل الاول والثانية وشقيق الثالث بقتلهم ، بسبب خلافات على الميراث والقى القبض على المتهم ، مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يناقش فريق من رجال مباحث القاهرة شهود العيان والجيران فى واقعة مذبحة حدائق المعادى التى أقدم فيا شاب على قتل ابيه وأمه وشقيقه وصديق شقيقه بسبب خلافات على الميراث.

كما انتقلت قوة من النيابة العامة لمعاينة مسرحة الجريمة، والتي أمرت بنقل الجثث الأربع إلى مشرحة زينهم تحت تصرفها، وسرعة إجراء التحريات لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها والوقوف على أسبابها.