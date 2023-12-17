رفاق مرموش في مهمة صعبة.. موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن

يستعد فريق آينتراخت فرانكفورت المحترف في صفوفه المصري عمر مرموش، لخوض مباراة قوية مساء اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي مع نظيره باير ليفركوزن في إطار مباريات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الألماني، والتي يحتضنها ملعب " باي أرينا".

ولم يتأكد موقف مشاركة النجم المصري عمر مرموش، والذي تغيب عن لقاء الفريق الأخير بسبب معاناته بنزلة برد.

وتعد مباراة اليوم بالغة الصعوبة لرفاق عمر مرموش حيث يواجهون فريق باير ليفركوزن متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني والذي لم يتعرض لأي هزيمة خلال الموسم الحالي .

ويطمح آينتراخت فرانكفورت في عرقلة مسيرة باير ليفركوزن على أرضه ووسط جمهوره وخطف الثلاث نقاط في مباراة اليوم من أجل التقدم في جدول الترتيب .

ترتيب آينتراخت وليفركوزن بالدوري الألماني

يحتل آينتراخت فرانكفورت قبل مباراة اليوم المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني بعد خوض 14 مباراة حيث حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 6 وتعرض للهزيمة في 3 مباريات فقط.

بينما يتربع ليفركوزن على صدارة الدوري الألماني، برصيد 36 نقطة، جمعها من نفس عدد الجولات، فاز في 11 مواجهة وتعادل في ثلاث ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن.

موعد مباراة باير ليفركوزن ضد آينتراخت فرانكفورت

من المقرر أن تنطلق مباراة باير ليفركوزن ضد آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني، في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2، بتعليق نوفل باشي.