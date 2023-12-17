قرار قضائي حول عصابة الإتجار بالعملات في مدينة بدر

أصدرت النيابة المختصة، قرارًا بحبس متهمين بحيازة عملات محلية وأجنبية بقصد الاتجار فيها في مدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تحقيقات النيابة أوضحت أن المتهمين عثر بحوزتهما في منطقة مدينة بدر، على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"- 4 هواتف محمولة)، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

ضبط أباطرة الكيف في 3 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (المنوفية، الأقصر، الدقهلية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت الحملات، عن ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا، وبحوزته (3,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين - كمية من الأقراص المخدرة - بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة").

ضبطت الأجهزة الأمنية، (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة القرنة)، وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 2 فرد محلى وطلقتين)، وضبط (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى وطلقتين – 2 سلاح أبيض "مطواة – سكين").

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.





الداخلية تضبط عاطل بـ خلطة حشيش اصطناعي في مطروح



رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي "وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (5 أكياس لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" وزنت 5 كيلو جرام).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,000,000 جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.