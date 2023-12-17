الأحد 17 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تحذير مهم من تعديل الصور بالذكاء الاصطناعي (فيديو)

استخدام سوشيال
استخدام سوشيال

حذر الدكتور علي عبد الراضي، استشاري العلاج والتأهيل النفسي، من أضرار تعديلات الصور بالذكاء الاصطناعي على الصحة النفسية، خاصةً لدى الشباب والمراهقين.

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وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “TeN” اليوم الأحد، إن تعديل الصور بالذكاء الاصطناعي يساهم في ترسيخ معايير الجمال المثالية التي لا يمكن تحقيقها في الواقع، ما يؤدي إلى انخفاض تقدير الذات وزيادة مشاعر القلق والتوتر.

وأضاف أن تعديل الصور يخلق لدى الشباب والمراهقين شعورًا بعدم الرضا عن مظهرهم الحقيقي، ما قد يدفعهم إلى اللجوء إلى عمليات التجميل أو غيرها من الممارسات الضارة.

أضرار تعديل الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي

وذكر أن هناك عددًا من الأضرار النفسية التي يمكن أن تنتج عن تعديلات الصور بالذكاء الاصطناعي، منها قلة الثقة بالنفس، إذ يشعر الشخص بأنه غير جذاب أو مقبول بشكله الحقيقي.

وأوضح أنه يصاب الشخص باضطرابات الطعام، ما قد يدفعه إلى اتباع حميات غذائية قاسية أو اللجوء إلى عمليات جراحية لتعديل شكل جسمه، بالإضافة إلى زيادة الرغبة في عمليات التجميل، إذ يشعر الشخص بأنه لا يمكنه أن يبدو جيدًا إلا من خلال إجراء عمليات التجميل.

ونصح الشباب والمراهقين بتجنب تعديل الصور بالذكاء الاصطناعي، وتقبل مظهرهم الحقيقي بكل ما فيه من عيوب.

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