الأحد 17 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حزب المؤتمر ينعي أمير الكويت: صاحب سيرة عطرة وترك تاريخاً طويلاً حافل بالعطاء للشعب الكويتي

الشيخ نواف الأحمد
الشيخ نواف الأحمد الصباح

نعي حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ومؤسس مجلس القبائل العربية،الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية بعد تاريخاً طويلاً حافل بالعطاء للشعب الكويتي وللأمتين العربية والإسلامية.

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اتحاد الأطباء العرب ينعي أمير دولة الكويت

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الزمالك ينعى أمير دولة الكويت

وتقدم الربان عمر المختار صميدة،  بخالص التعازي  لاسرة  الفقيد ولشعب الكويت الشقيق قائلا:بالأصالة عن نفسي  وبالانابة عن قيادات وأعضاء الحزب أنعى فقيد الأمة الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الذي وافته المنية بعد تاريخ طويل من العمل لاجل وطنه وشعبه صاحب السيرةالعطره .

داعيا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

 

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