حزب المؤتمر ينعي أمير الكويت: صاحب سيرة عطرة وترك تاريخاً طويلاً حافل بالعطاء للشعب الكويتي

نعي حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ومؤسس مجلس القبائل العربية،الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية بعد تاريخاً طويلاً حافل بالعطاء للشعب الكويتي وللأمتين العربية والإسلامية.

وتقدم الربان عمر المختار صميدة، بخالص التعازي لاسرة الفقيد ولشعب الكويت الشقيق قائلا:بالأصالة عن نفسي وبالانابة عن قيادات وأعضاء الحزب أنعى فقيد الأمة الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الذي وافته المنية بعد تاريخ طويل من العمل لاجل وطنه وشعبه صاحب السيرةالعطره .

داعيا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .