اتحاد الأطباء العرب ينعي أمير دولة الكويت

نعى الأمين العام اتحاد الاطباء العرب الدكتور أسامة رسلان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي وافته المنية ، بعد رحلة طويلة من البذل والعطاء، حقق فيها الكثير من الانجازات لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية.

وقدم اتحاد الأطباء العرب - في بيان - خالص العزاء والمواساة لدولة الكويت حكومة وشعبًا، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأكد البيان "فقدنا قيادة حكيمة ومخلصة حققت الكثير من التقدم والتنمية والأزدهار لبلادها، وقدمت الكثير من الجهود الملموسة لرفعة شأن الأمة العربية والإسلامية".

ودعا رسلان ، الله عز وجل أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم شعب الكويت جميل الصبر والسلوان.