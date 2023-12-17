حملات تموينية بالزقازيق للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه

وجهت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين بمحافظة الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وقد قامت إدارة تموين الزقازيق بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية برئاسة عبد الله إسماعيل مدير الإدارة، وأحمد مرسى رئيس الرقابة، وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب سيارة نقل شيفرولية حمراء اللون قام صاحبها بتجميع 39 شيكارة دقيق بلدى زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم بإجمالي ١٩٥٠ كجم، وتم تحرير المحضر رقم ١٧١٠٥ لعام ٢٠٢٣ م جنح ثان الزقازيق ضد سائق السيارة.

وتوجهت الحملة أيضا للتفتيش عليطى الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ووصول الدعم لمستحقيه، وتم تحرير المحضر رقم ١٦٨٦٤ لسنه ٢٠٢٣ جنح ثان الزقازيق ضد أحد بدالي التموين لقيامه بالإستيلاء والتصرف فى كمية من السلع التموينية بكمية قدرها ٢٠١ عبوة زيت تموينى و٥٢ كيلو سكر تمويني معبأ.

كما قامت الحملة بتحرير المحضر رقم ١٧١٠٤ لسنه ٢٠٢٣ جنح ثان الزقازيق ضد المسؤول عن البيع بأحد المحال التجارية لحيازته وعرضه للبيع لحم بلدى مذبوح خارج السلخانة وتم التحفظ على ١٠ كجم لحوم.

كما تم تحرير المحضر رقم ١٧٠٩٣ لسنه ٢٠٢٣ جنح ثان الزقازيق ضد صاحب تروسيكل وتم التحفظ على ٩ باكتات سكر بإجمالي ٩٠ كجم سكر مدعم ومحظور تداوله خارج المنظومة التموينية.

هذا وقد تم تحرير محضر اثبات حالة ضد أحد أصحاب المخابز لقيامه بالتصرف فى عدد ٤ شكائر دقيق بلدى من حصة المخبز.

كما تم تحرير 8 محاضر إثبات حاله لبعض اصحاب المخابز البلدية، لإنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات القانونية، وناقص الوزن ولعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز ولعدم الاعلان عن بيانات المخبز.

وفي سياق متصل قامت إدارة تموين الزقازيق بالإشراف على توزيع ١٢ طن سكر على المواطنين بمعدل ٢ كيلو لكل بسعر الكيلو جرام، الكيلو الواحد الواحد بسعر ٢٧ جنيه بمناطق مختلفه بمدينة الزقازيق.