زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ 1300 والأقصى إلى 10080 جنيهًا

أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه اعتبارًا من أول يناير 2024 يتم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه بدلًا من 1105 في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيه بدلًا من 8720.

وفي سياق متصل أشار عوض إلي أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه.

وأكد عوض أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى جاء تطبيقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين ، وذلك في إطار تنفيذ محاورإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وأضاف عوض أنه لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 3500 جنيه، حيثُ أن هذا الحد الأدنى يشمل بخلاف الأجر النقدي المزايا العينية التي قد تُصرف للعامل من جهة عمله ، في حين أن أجر الاشتراك التأميني يقتصر على عناصر الأجر النقدي دون غيرها، ومن ثّم فإن الاختلاف في هذا الشأن له ما يبرره.

وأشار رئيس الهيئة إلي أنه تيسيرًا علي أصحاب الأعمال والشركات ذات العمالة التي تزيد على 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني "إسطوانة مدمجه CD – فلاش ميموري" تحتوي علي الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلي مكاتب التأمينات التابعة لهم.