إعادة صرف المعاش

كنت أصرف معاش شئون الاجتماعية منذ عام 2008 حتى عام 2019 تم ايقاف صرف هذا المعاش وتوجهت إلى السادة موظفى الشئون الاجتماعية لمعرفة سبب انقطاع المعاش وكان رد سيادتهم ردا عشوائيا واستهتارا بمواطن عاجز، وقالوا لى: أنت عندك حيازة زراعية، والعجيب أنه كلام بدون أى دليل وبدون أى سند ومعنا خطابات من الإدارة الزراعية بطوخ الخيل المنيا تؤكد أنه لا يوجد لدى أى شيء.

أستغيث بالسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لرفع الظلم وعودة صرف المعاش.

رجب أحمد محمد شهاب

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