تكافل وكرامة.. موعد صرف المعاش بالزيادة الجديدة

تكافل وكرامة.. أيام قليلة تفصلنا عن صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة، لجميع مستفيدي برنامج تكافل وكرامة والذي يبلغ عددهم 22 مليون مستفيد بنحو 5.2 مليون أسرة، حيث يبدأ صرف دعم برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، منتصف كل شهر.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

ويعد موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة، تحديدًا يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري، وعقب صرف زيادة معاش تكافل وكرامة تصبح هذه الزيادة هي الثانية بنسبة 15%، وذلك بعد الزيادة الأولى بنسبة 25% والتى أقرها الرئيس السيسي في مارس الماضى.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

عدم امتلاك محل تجاري.

عدم امتلاك رؤوس مواشي للتجارة، ثلاثة أو أكثر.

عدم ملكية أراضي زراعية، نصف فدان أو أكثر، وعدم ملكية عقار بخلاف السكن.

عدم تقاضي المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

أن يكون المتقدم من المسنين وعمره يبلغ 65 عامًا

أن يوجد بالمتقدم عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبي.

عدم حصول المتقدم على أية مساعدات من أية جهة مثل: جمعيات خيرية أو غيرها.

عدم امتلاك تحويلات نقدية من الخارج.

عدم امتلاك سيارة.

ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

أن تكون الأسرة المتقدمة للاستفادة من الدعم لديها أبناء حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا

الدخول إلى استعلام عن تكافل وكرامة

يجب إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم.

الضغط على أيقونة استعلام.

أخيرًا يظهر اسم المستعلم، والمبلغ المستحق.