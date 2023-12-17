تفاصيل الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة

شهدت الطرق والميادين بمحافظتي القاهرة والجيزة ،اليوم الأحد، حالة من السيولة المرورية انسياب وحركة السيارات مع وجود بعض الكثافات المرورية المتحركة على البعض الآخر تزامنا مع الذروة الصباحية وتوافد الطلاب على المدارس والجامعات، وسط إنتشار لرجال المرور بالشوارع لسحب ورفع اي معوقات تؤثر على انتظام حركة السيارات، ومراقبة الطرق والميادين بكاميرات المراقبة التابعة للإدارة العامة للمرور لرصد المخالفات المرورية.

في القاهرة شهد كوبري 6أكتوبر سيولة مرورية في الاتجاهين ,كما شهد الطريق الدائري في الاتجاهين حالة من السيولة المرورية وسط تواجدت وانتشار الأجهزة المرورية والاكمنة المتحركة على امتداد الطريق الدائري للتعامل مع أي تكدسات مرورية أو معوقات.



وظهرت بعض التكدسات المرورية في المسافة ما بين التحرير ورمسيس وتدخلت ضباط وأفراد المرور وتم سحب كافة الكثافات وتيسير الحركة المرورية ، وهكذا شهد محور 15 مايو انسياب مروري ،وانتظمت حركة سير السيارات بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، كما انتظمت الحركة المرورية بشارع صلاح سالم ، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية سيولة مرورية، وهكذا على امتداد شارع احمد حلمي وعبود.

وفي الجيزة شهد شارع الهرم وصولا لميدان الرماية بعض الكثافات المرورية المتحركة، نظر لوجوظ الأعمال الانشائية، وعمل طرق بديلة لتيسير الحركة أمام السيارات، وتباطأت حركة السيارات في شارع فيصل وظهور كثافات مرورية متحركة،وانتظمت حركة المركبات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والبحر الأعظم.

وناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات، ومالكي السيارات بضرورة الإلتزام واتباع قواعد المرور وتوخي الحذر خاصة في الساعات الأولى من الصباح تزامنا مع وجود الشبورة المائية، التي قد تصل لحد الضابية على بعض الطرق ، حفاظا علي سلامتهم، وطالبت السائقين بالالتزام بقواعد المرور وعدم تخطي السرعات المحددة حفاظا على السلامة ، حتي لا تتعرض للغرامات المخالفين والتي قد تصل لسحب الرخص واتخاذ الاجراءت القانونية الازمة حيال المخالفين.