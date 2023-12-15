استمرار فعاليات دورة التعليم المدني بمحافظة جنوب سيناء

لليوم الثالث علي التوالي تنفذ الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديريه الشباب و الرياضه بجنوب سيناء فاعليات دوره تدريبية للشباب بعنوان دوره التعليم المدني تحت شعار ( تنمية - مواطنة - جمهورية جديدة ) ، بمركز شباب الساحل والتي تنظمة .

اكد محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ان تنفيذ مثل هذه الورش يعد ركيزة أساسية لخلق جيل واع مشارك وفعال بهدف إكساب النشء المعلومات والاتجاهات والمهارات التي تمكنهم من ممارستهم حقوقهم ومسئولياتهم كمواطنين فاعلين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تأكيد القيم الإنسانية والتركيز على العناصر المشتركة، مع العمل على تأكيد ممارسات التعامل مع الآخر، مشيرا إلى أن المعرفة لا تشكل الهدف النهائي من هذا التعليم إنما يجب أن يتبعها ويواكبها اكتساب الناشئ والشاب لمنظومة من القيم تساعده على ممارسة سلوكيات وتبني مبادرات إيجابية وبناءة تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه.

ادار الورشة اسراء فخري مدرب تعليم مدني بوزارة الشباب والرياضة ، واكدت علي إن للشباب دور هام وأساسي في التنمية، ويقصد بالتنمية هي العمل الواعي الموجه، التي تقوم على المشاركة بين أفراد المجتمع والجماعات، كما إنها تهدف في المقام الأول إلى إحداث التغير والتطوير من خلال تنظيم جهود وقدرات الافراد ، كما أن التنمية تحدث تغيرات هيكلية وجذرية في المجتمعات، وتساهم في بناء الأمم .

وذلك تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء و بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني والدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية ومتابعه احمد عبد العزيز وكيل المديريه .

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