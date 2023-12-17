حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 51 حملة تفتيشية موسعة على 430 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 3 أطنان مشروبات غازية وعصائر منتهية الصلاحية، نصف طن شطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تحرير 8 محاضر نقص اشتراطات صحية للمنشآت الغذائية المخالفة.

وبناء على قرار النيابة، تم إعدام كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي (10 أطنان مخلل، 180 زجاجة زيت زيتون، ربع طن شطة)، كما تم تنفيذ 13 قرار نيابة.

كما تم إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية (معلبات، مشروبات غازية، عصائر، مقرمشات) وغيرها من المواد الغذائية المختلفة تقدر كميتها بـ 85 كجم.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 68 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 15 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 65 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط 80 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، وتم إعدام جميع المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 33 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (كفر سعد، فاراسكور، الزرقا، كفر البطيخ، عزبة البرج، رأس البر) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 71 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (لحوم مجمدة، كاتشب، توابل)، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 7 حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، إدارة التفتيش بمجلس المدينة) حيث تم المرور على 38 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 218 كجم منتجات غذائية فاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (مخبوزات، زيوت طعام، مصنعات لحوم، منتجات ألبان، شاي) وغيرها من المواد الغذائية المتنوعة.

كما أسفرت تلك الحملات عن وجود 46 مخالفة عدم تطبيق الاشتراطات الصحية، 64 مخالفة عدم توافر الشهادات الصحية، 56 مخالفة عدم وجود ترخيص منشأة، وتم تحرير 9 محاضر تنوعت ما بين عدم إعلان أسعار، عدم وجود شهادات صحية، عدم تطبيق الاشتراطات الصحية، وتم التحفظ على 107 كجم لحوم ودجاج.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 18 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 57 منشأة غذائية بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، أبو كبير، كفر صقر)، أسفرت عن إعدام 96 كجم من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 4 محاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء.

كما تم إعادة المرور على 15 منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التحقق من استجابة تلك المنشآت.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بشن 10 حملات على 195 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية (عصائر طازجة ومحفوظة، لحوم، اندومي، منتجات ألبان، مقرمشات)، وتم تحرير 17 محضر إعدام.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنيا 8 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 34 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وأخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط 15 حملة على 15 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية، وتم تحرير محاضر إعدام لتلك المنتجات.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الوادي الجديد 2 حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك، حيث تم المرور على 17 منشأة، أسفرت عن إعدام منتجات غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومتغيرة الخواص الطبيعية (شعيرية، كيك، مقرمشات).

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بشن حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك على 6 منشآت غذائية، أسفرت عن ضبط 330 كجم مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، وتم تحرير محاضر عدم توافر شهادات صحية ومحاضر نقص اشتراطات.

وشن فرع سلامة الغذاء بجنوب سيناء 2 حملة تفتيشية مشتركة مع مديرية التموين، حيث تم المرور على 10 منشآت غذائية، أسفرت عن إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي (زبدة، حلاوة طحينية).