سلامة الغذاء تشن حملات تفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

ومع قرب حلول المولد النبوي الشريف، وجه الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كافة فروع الهيئة لتكثيف حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية المختلفة وأماكن تداول الغذاء للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.



قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 58 حملة تفتيشية موسعة على 350 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط:

- 26 ألف قطعة حلوى مولد مجهولة المصدر .



- 750 كجم جنزبيل، 300 كجم شمر، 525 كجم ينسون غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود حشرات.

- 250 كجم شيكولاتة خام وبصل بودر منتهي الصلاحية.

- 290 كجم عصائر سريعة التحضير وليمون مجفف وأطعم غذائية مختلفة منتهية الصلاحية .

وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة، كما تم تحرير 62 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة (توابل، لحوم، ألبان، معلبات، أجبان، زيوت)، وتم تنفيذ عدد 6 قرارات نيابة.

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 231 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.



وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 50 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 455 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط 2196 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (سناكس، كيك، خلطات توابل، عصائر، ومنتجات أخرى) بإجمالي وزن 246 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما تم تنسيق حملات مشتركة مع مديرية التموين وهيئة التنمية الصناعية بالمحافظة، حيث تم المرور على 29 منشأة غذائية، أسفرت عن تحرير 5 محاضر مخالفات، كما تم تنسيق حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك على عدد 3 مصانع لتصنيع حلوى المولد وتم تحرير محضر مخالفة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية بالاشتراك مع بعض الجهات الرقابية الأخرى 21 حملة تفتيشية على 122 منشأة غذائية بمراكز (دكرنس، بني عبيد، السنبلاوين، طلخا، أويش الحجر، ميت بدر، المنصورة) بالإضافة إلى بعض القرى بنطاق المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن:

إعدام 728 كجم من المنتجات الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية ( مصنعات لحوم ودجاج، مخللات متنوعة، ألبان، أسماك) وغيرها من المواد الغذائية المتنوعة.

تحرير 21 محضر عدم تطبيق اشتراطات صحية.

تحرير 50 محضر عدم توافر شهادات صحية.



4 محاضر ذبح خارج السلخانة.

6 محاضر تحفظ على بعض المنتجات الغذائية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 7 حملات تفتيشية مشتركة مع (المحافظة، مديرية التموين، مباحث التموين، الطب البيطري، الصحة) على 90 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (دمياط، كفر البطيخ، كفر سعد، فاراسكور، الزرقا، عزبة البرج، رأس البر) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 166 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (جبن رومي، مخبوزات، مربى، زيوت، بسطرمة، بسكويت) وتمت عملية الإعدام بناءً على طلب من صاحب المنشأة.



وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج حملات مشتركة مع (حي شرق سوهاج، الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك)، وتم ضبط كمية من السجق منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 3 محاضر سلامة وصحة مهنية.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الأقصر حملات تفتيشية مشتركة مع مديرية التموين والطب البيطري على عدد من المنشآت الغذائية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 215 كجم لحوم ودواجن مجهولة المصدر ويشتبه في صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

كما قام الفرع بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية في شن حملات استهدفت أماكن تداول المكملات الغذائية والأغذية الخاصة للتأكد من تسجيل تلك المنتجات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء من عدمه، وتم ضبط كمية من المكملات الغذائية والأغذية الخاصة مجهولة المصدر وغير مسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم عمل محضر بالواقعة.