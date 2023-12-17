الشباب والرياضة تختتم فعاليات المشروع القومي "نادي القيادات الشبابية YLC"

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني "الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية" ، فعاليات المحطة الخامسة من المشروع القومي « نادي القيادات الشبابية YLC » ، بقصر ثقافة محافظةأسيوط ، بالشراكة مع مديرية الشباب والرياضة ، بمشاركة 40 شابًا وشابة من الكوادر والقيادات الشبابية بالمحافظة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .

وتناولت فعاليات المشروع علي مدار اربعة ايام متتالية جلسات نقاشية وورش عمل نحو عدد من المحاور الثرية ومنها " مهارات فن القيادة وتطوير الذات ، مميزات الاداره الحديثه ، مهارات الإتصال و التواصل الفعال وعرض عناصر عملية التواصل والتأكيد علي أهمية مناخ التواصل ووضوح الرسالة ، ماهية العمل الجماعي ومراحل تكوين فريق العمل و سمات فريق العمل الناجح والفرق بين مفهوم الفريق و مجموعة العمل ، آليات التخطيط الاستراتيجي ومهارات العرض والتقديم ، وفن صناعة واتخاذ القرارات وحل المشكلات وإدارة الأزمات ، دور الشباب في المشاركة السياسية ".

وتضمنت فعاليات اليوم الأخير ، ورشتي عمل حول محوري :" فن صناعة القرار وإدارة الأزمات " و " دور الشباب في المشاركة السياسية " ، بمشاركة الدكتور سعودى محمد حسن ، عميد كلية الخدمه الاجتماعيه ، الدكتور أحمد جمال استشاري ومدرب التنميه البشريه ، وتحدثا حول ماهية فن صناعة القرار وأهميته ، العناصر الأساسية لعملية صناعة القرار ، أدوات صناعة القرار ، والعوامل المؤثرة على صناعة القرار( الاقتصادية والسياسية، الاجتماعية والثقافية ، التكنولوجية والبيئية) و استراتيجيات صناعة القرار ".



وتطرق عميد كلية الخدمة الاجتماعية بأسيوط ، الي أن عملية صنع القرار تتم تغذيتها بالمعطيات والمعلومات كمدخلات فينتج عنها المخرجات في صورة قرارات وتقوم هذه العملية ببحث وتمحيص مختلف البدائل وتقويمها واختيار الانسب منها، لافتا الى ان هذه العملية عبارة عن سلسلة من العمليات الصغرى المؤدية الى اتخاذ سلسلة متكاملة من القرارات الجزئية التي تكون في مجموعها القرار النهائي الاساسي.

وتحدث في محور آخر حول « إدارة الأزمات » موضحًا ماهية الازمة والمشكلة والكارثة وأنواع الازمات وأسبابها ومؤشرات حدوثها وكيفية التنبؤ بالازمة وادارتها بكفاءة وفاعلية واتخاذ القرارات المناسبة لتقليصها ووضع خطط واليات مناسبة لمواجهة حدوث مثل هذه الازمات .

وتخللت الورشة الثانية بالعديد من المداخلات والمناقشات التي اغنت موضوع الورشة حول " دور الشباب في المشاركة السياسية " ، مع ختام اليوم بجلسة تفاعلية حول مناقشة اللائحة التنفيذية للنادى واقتراح اللجان .

جاء ذلك بحضور :" أحمد فؤاد طه ، مسؤول البرنامج القومي لتنمية الوعي الاقتصادي للشباب بالوزارة ، إميل إسحق ملطى، مسؤول البرنامج القومي ، محسن مصطفى الجبالى ، اخصائي الإدارة المركزيه للإدارة الاستراتيجية بالوزارة ، عادل فؤاد ، وكيل المديرية لشئون الشباب ، أحمد محمد قطب مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية .

واختتمت فعاليات المشروع بتكريم جميع المشاركين في اللقاء ، حيث أعربوا عن سعادتهم بالمحتوي الشامل للمشروع علي مدار أربعة أيام متتالية ، ويساهم ذلك نحو تطوير الثقة في قدراتهم على اتخاذ القرارات وإدارة الأزمات ومنحهم المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات والتغلب على الصعاب بثقة واعتماد على ذاتهم وكذا تطوير التفكير الاستراتيجي والقدرة على التخطيط والتنظيم في سياق صناعة القرار وإدارة الأزمات وكيفية وضع الأهداف وتحقيقها وتحديد الأولويات وتنظيم الموارد .

تجدر الإشارة إلي أن وزارة الشباب والرياضة تستهدف من تنفيذ المشروع القومي بناء قاعدة من الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة والمؤثرة والمؤهلة للقيام بدور مجتمعي قيادي على جميع المستويات، من خلال التدريب والتأهيل الجيد ورفع القدرات والمهارات والتشجيع على الإبتكار وتبني الأفكار والمبادرات واستثمار الطاقات الشبابية، بما يزيد فرصهم في المشاركة المجتمعية والتمكين في مختلف القطاعات، من خلال كيان شبابي قومي يضمن إشراك الشباب من جميع المحافظات، في إطار يدعم المساوة بين الجنسين، ويدمج ذوي القدرات والهمم، ويتيح الفرصة لمشاركة شباب الوافدين وابناء الجاليات المقيمة على أرض مصر.



