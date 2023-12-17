عقدة مستمرة.. ليفاندوفسكي يفشل في كسر صيامه التهديفي خارج الأرض

فشل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في كسر صيامه التهديفي خارج الأرض، خلال مواجهة برشلونة وفالنسيا على ملعب "ميستايا" معقل الخفافيس، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكسر ملعب "ميستايا" عقدة ليفاندوفسكي التهديفية خارج الأرض، التي يعاني منها لأكثر من نحو 3 أشهر.

ليفاندوفسكي الذي كان على قمة الهدافين في الموسم الماضي وكان فارس الرهان الأول في برشلونة، انطفئ نجمه هذا الموسم ولم يسجل سوى 8 أهداف فقط على ملعب برشلونة وضعته في المرتبة الرابعة بقائمة الهدافين.

وغاب ليفاندوفسكي عن معانقة الشباك خارج ملعب برشلونة في 8 مواجهات بالبطولات المحلية والقارية المختلفة كان آخرها أمام فالنسيا.

ويعود آخر هدف سجله النجم البولندي أمام أوساسونا مطلع شهر سبتمبر الماضي في الجولة الرابعة من الليجا، وامتد الأزمة إلى دوري أبطال أوروبا حيث خاض 3 مباريات خارج الديار أمام بورتو وشاختار دونستيك ورويال أنتويرب.

ذكرى ملعب ميستايا لم تشفع

لم تشفع ذكريات ميستايا السعيدة لمهاجم برشلونة، من أجل كسر صيامه التهديفي، إذ كان يمني ليفاندوفسكي نفسه بمعاناة الشباك على غرار الموسم الماضي عندما سجل هدفًا قاتلًا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وقاد فريقه لفوز مثير في الموسم الماضي.

ويحتل ليفاندوفسكي المرتبة الثالثة من حيث صدارة هدافي الليجا في الموسم الحالي برصيد8 أهداف خلف المتصدر جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد برصيد 12 هدفًا والوصيف انطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد بـ 9 أهداف.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بينما يحافظ جيرونا على الصدارة برصيد 41 نقطة، ومن المقرر أن يستقبل منافسه ألميريا، يوم الأربعاء في الجولة المقبلة.