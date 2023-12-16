مروة إمام تكشف طرق التخلص من قشرة الرأس فى المنزل

كشفت أخصائية التغذية العلاجية مروة إمام عن طرق منزلية للتخلص من قشرة الشعر بسهولة.

أكدت مروة إمام أن هناك عدة طرق لمحاولة التخلص من قشرة الرأس، من الشامبو الطبي إلى العلاجات البديلة مثل زيت شجرة الشاي وصودا الخبز.

وأضافت: قشرة الرأس هي عبارة عن قشور بيضاء من الجلد على فروة رأسك، ومن المؤكد إنها محرجة للغاية ومزعجة خاصة أثناء ارتداء ملابس داكنة ويمكن أن تسبب أعراضًا أخرى، مثل بقع دهنية على فروة رأسك ووخز في الجلد.

وتابعت أنه من السهل علاجها قائلة: قد تكون قشرة الرأس ناتجة عن عدة عوامل مثل جفاف الجلد، والتهاب الجلد الدهني، والحساسية لمنتجات الشعر، ونمو نوع معين من الفطريات التي تعيش على فروة رأسك، فعلى الرغم من وجود الكثير من المنتجات الطبية لعلاج قشرة الرأس، إلا أن العلاجات الطبيعية غالبًا ما تكون بنفس الفعالية.

وكشفت أخصائية التغذية العلاجية مروة إمام عن علاجات منزلية بسيطة للتخلص بشكل طبيعي من قشرة الرأس وهي كالتالي:

1. زيت شجرة الشاي

استخدم زيت شجرة الشاي لعلاج أمراض مثل حب الشباب والصدفية. ثبت أن له خصائص قوية مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، والتي قد تساعد في تخفيف أعراض قشرة الرأس



2. زيت جوز الهند

يشتهر زيت جوز الهند بفوائده الصحية المتعددة، كما يستخدم كعلاج طبيعي لقشرة الرأس. قد يعمل عن طريق تحسين ترطيب البشرة والوقاية من الجفاف، كما تشير أبحاث أخرى إلى أن زيت جوز الهند يساعد في علاج الأكزيما، وهي حالة جلدية قد تساهم في ظهور قشرة الرأس.

3. الصبار

الصبار هو نبات عصاري يضاف غالبًا إلى مراهم البشرة ومستحضرات التجميل، عند وضعه على الجلد يساعد في علاج الأمراض الجلدية مثل الحروق والصدفية والقروح الباردة، فإن الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات في الصبار قد تحمي أيضًا من قشرة الرأس.

4. التقليل من مستويات التوتر

يُعتقد أن الإجهاد يؤثر على العديد من جوانب الصحة والعافية، حيث يؤثر على كل شيء من الحالات المزمنة إلى الصحة العقلية، في حين أن الإجهاد في حد ذاته لا يسبب قشرة الرأس، إلا أنه قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض مثل الجفاف والحكة.

5. خل التفاح

يحتوى خل التفاح على مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية وغالبًا ما يستخدم كعلاج طبيعي لقشرة الرأس. وذلك لأنه يُعتقد أن حموضة الخل يساعد في تحفيز إفراز خلايا الجلد الميتة على فروة رأسك. ويُقال أيضًا أن خل التفاح يوازن درجة الحموضة في بشرتك لتقليل نمو الفطريات وبالتالي محاربة قشرة الرأس.





6. الأسبرين

حمض الساليسيليك هو أحد المركبات الأساسية الموجودة في الأسبرين وهو المسؤول عن خصائصه المضادة للالتهابات، هذا الحمض أيضًا عنصر في العديد من أنواع الشامبو المضاد للقشرة ولعلاج قشرة الرأس ، جربي سحق حبتين من أقراص الأسبرين وإضافة المسحوق إلى الشامبو قبل غسل شعرك.