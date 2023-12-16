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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتفاق يسقط أمام التعاون ويواصل مسلسل نزيف النقاط في الدوري السعودي

مباراة الاتفاق والتعاون
مباراة الاتفاق والتعاون

حقق فريق التعاون فوزًا مهمًا على فريق الاتفاق بثنائية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد في ختام منافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل أشرف المهديوي هدف التقدم لفريق التعاون من ضربة جزاء في الدقيقة 41 من الشوط الأول، ثم أضاف ماتيوس دوس سانتوس الهدف الثاني للذئاب في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

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في حين حاول فريق الاتفاق هز شباك التعاون في أكثر من فرصة خطيرة أهدرها مهاجمو الفريق، ولم يتمكن فارس الدهناء من تسجيل أي أهداف في مرمى سكري القصيم.

موقع الاتفاق والتعاون في جدول الدوري

بهذا الانتصار يرفع فريق التعاون رصيده إلى النقطة 34 ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق الأهداف عن الأهلي الذي يحتل المركز الثالث بنفس رصيد النقاط.

بينما زادت معاناة فريق الاتفاق وواصل مسلسل إهدار النقاط للمباراة السادسة على التوالي، ليبقى في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، حصدها من 6 انتصارات و6 تعادلات بينما تعرض للهزيمة في 5 لقاءات.

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