للأسبوع الثاني.. حميد الشاعري نجم مهرجانات الموسيقى العالمية

شارك الفنان حميد الشاعري في إحياء أبرز المهرجانات الموسيقية في العالم، ما جعله يتصدر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية.

حميد الشاعري يتصدر ترندات السوشيال ميديا

وخلال ظهور حميد على المسرح، تفاعل الحضور معه، تفاعلوا مع أغنية "عودة" بشكلها الموسيقى الجديد، خاصة أن حميد قدم الأغنية بشكل جديد تماما لم يقدمه من قبل في ريمكس مع الدي جي علي فتح الله، على الرغم من نجاح الأغنية منذ أول طرح لها منذ ما يزيد عن 30 عاما و تصدرهل مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الاخيره.

الجدير بالذكر أن حميد الشاعري، شارك منذ عدة أيام بندوة تحمل عنوان "كيف تصنع أغنية عابره للزمن"، في المؤتمر العالمي "إكس بي ميوزك فيوتشر" ولاقت الندوة رواجًا كبيرًا على صفحات السوشيال، والتي تضمنت أبرز تصريحات حميد عن صناعة الأغنية، وأهم محطات موسيقية في مسيرته.

و حققت فيديوهات حميد الشاعري ارقام مشاهدات كبيره في مختلف منصات التواصل الاجتماعي.