بعد مفاجأة الطلاق.. كاملة أبو ذكري تحسم جدل زواجها من كريم عبد العزيز

شغلت المخرجة كاملة أبو ذكري حديث الجمهور خلال الساعات الأخيرة بعد تصريحاتها التي أثارت جدلًا واسعًا، فهذه المرة الأولى التي تبوح فيها ببعض الأسرار حول حياتها الشخصية، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس" الفضائية.

كاملة أبو ذكري تنفي ارتباطها عاطفيًا بالنجم كريم عبد العزيز: أنا عايزة رشدي أباظة



حرصت كاملة أبو ذكري على حسم الجدل المُثار حول ارتباطها عاطفيًا بالنجم كريم عبد العزيز، نافية كافة الأنباء التي تم تداولها خلال فترة التسعينيات ولازالت عالقة في أذهان البعض حتى الآن، فيما أكدت أنه زميلًا عزيزًا في مجال عملهما بالفن، ولا تربطهما أي علاقة عاطفية سواء ارتباط أو زواج.

كاملة أبو ذكري وكريم عبد العزيز



وأضافت كاملة أبو ذكري: "كريم عبدالعزيز ممثل كبير يمتلك موهبة فنية عظيمة، أتمنى العمل معه، والجميع يحبه سواء من داخل أو خارج الوسط الفني"، فيما اختتمت تصريحها مازحة: "ولا هو ولا آسر ياسين ولا أحمد عز.. أنا عايزة رشدي أباظة".



طلاق كاملة أبو ذكري

في الوقت نفسه، فجرت المخرجة كاملة أبو ذكري مفاجأة مدوية خلال لقائها مع أسما إبراهيم، حيث أعلنت للمرة الأولى عن طلاقها رغم مرور 4 أشهر على الإنفصال، مشيرة إلى أنها تعرضت لأذى نفسي شديد بسبب علاقتها الزوجية، ما جعلها تقرر غلق باب الارتباط والزواج نهائيًا.



كاملة أبو ذكري

وأضافت أبو ذكري: "الراجل الحقيقي اللي في حياتي هو أبويا، وأخويا حبيبي ربنا يدي له العمر والصحة، وغير كده مشوفتش ضهر ولا سند، ممكن تكوني قوية جدًا في شغلك وتبقي ضعيفة جدًا في الحب، خاصًة لما بتكون شغلانة محتاجة تكوني فيها زي الراجل".



وتابعت: "في ست مش محتاجة راجل، وأنا ضعيفة جدًا في الحب، والمرة دي الحب كسرني وأنا اختارت غلط أوي، ومش ندمانة كل حاجة بتعلم منها حلوة أو وحشة، وكنت أتمنى أكون نجحت في حياتي الشخصية زي العملية ويكون في سند ليا وضهر وونيس، بس أخويا وبنتي وحفيدي وأصحابي وشغلي عوضوني".

كاملة أبو ذكري

كاملة أبو ذكري تكشف أسرار زيجاتها السابقة



كما تطرقت المخرجة كاملة أبو ذكري خلال حديثها إلى زيجاتها، مشيرة إلى أنها تزوجت مرتين، الزيجة الأولى استمرت 3 سنوات، أما زيجتها الثانية دامت لأكثر من 8 سنوات.



وأكدت كاملة أن الزيجة الثانية تسببت في تدميرها نفسيًا حيث قالت: "اللي كسرتني أوي زيجة الـ 8 سنين، واتطلقت من 4 شهور، والحمد لله ربنا مبيديش كل حاجة وكل حاجة بتخلص، والحمد لله كل حاجة بتعدي، أنا أمي وأبويا ماتوا وكملت واشتغلت، ومش هحب تاني أعوذ بالله من الارتباط".

كاملة أبو ذكري

كاملة أبو ذكري تعتذر عن مسلسل “قصة مدينة”



على صعيد آخر، اعتذرت المخرجة كاملة أبو ذكري، عن مسلسل "قصة مدينة" بطولة الفنان أحمد أمين، والذي كان من المقرر أن تخوض به خلال ماراثون دراما شهر رمضان المقبل لعام 2024، ولكن تقرر خروجه من السباق دون الكشف عن مبررات واضحة، وهو من تأليف شيرين وخالد دياب.

آخر أعمال كاملة أبو ذكري



وكانت آخر أعمال المخرجة كاملة أبو ذكري مسلسل "بطلوع الروح" الذي خاضت به في ماراثون دراما رمضان عام 2023، وضم نخبة مميزة من نجوم الفن أبرزهم منة شلبي، ومحمد حاتم، وعادل كرم، ودياموند بو عبود، وإلهام شاهين، وهو من تأليف محمد هشام عبية.

كاملة أبو ذكري



وتدور أحداث "بطلوع الروح" في إطار تشويقي حول الإرهاب الذي يحدث من داعش لـ سوريا، ويستدرج محمد حاتم زوجته وهي منة شلبي إلى معسكر الهاربات من التنظيم، وتحاول أنها تهرب وتعود إلى مصر هي وابنها، وتتطور الأحداث على مدار الحلقات.