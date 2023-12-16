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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

"الصحة الفلسطينية" تدعو لتحقيق دولي بشأن دفن الاحتلال فلسطينيين أحياء في غزة

وزيرة الصحة الفلسطينية
وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة

دعت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، إلى تحقيق دولي في التقارير بشأن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي دفن مواطنين أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان، شمال غزة. 

وأضافت الكيلة - في بيان صحفي - أن المعلومات والشهادات الواردة من المواطنين والطواقم الطبية والإعلامية تشير إلى قيام الاحتلال بدفن مواطنين أحياء في ساحة المستشفى، وأن بعضهم شوهدوا أحياءً قبل حصارهم من قبل الاحتلال. 

ودعت العالم إلى التحرك الجدي لكشف ملابسات هذا الملف، وعدم التهاون أو السكوت على المعلومات التي ترد من قطاع غزة. 

وأوضحت الوزيرة أن قوات الاحتلال تعمدت إخراج الجرحى من مستشفى كمال عدوان إلى العراء في ظل أجواء البرد الشديد واعتدت على الكوادر الطبية، ما شكل تهديدا جديا على حياة الجرحى والمرضى. 

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال دمر الجزء الجنوبي للمستشفى، وأن 12 طفلا ما زالوا يتواجدون في داخل الحاضنات بالمستشفى دون ماء ولا غذاء، بعد أن منع الجيش الإسرائيلي إجلاءهم، وفق شهادات الطواقم الطبية. 

 

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