جاياردو يواجه مصير مظلم مع اتحاد جدة بعد صدمة مونديال الأندية

أصبح مصير المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مع اتحاد جدة، محفوف بالمخاطر بعد صدمة كأس العالم للأندية.

وتلقى اتحاد جدة خسارة قاسية ومفاجأة على ملعبه ووسط جماهيره من الأهلي المصري، لتتبخر أحلام "العميد" في مونديال الأندية ويعود أدراجه للمنافسات المحلية.

جماهير اتحاد جدة تراقب بكثب تجربة جاياردو، إذ أن هناك قطاع كبير على مقتنع بمنح زمام الأمور إلى المدرب الأرجنتيني، وجاءت صدمة المونديال كالصاعقة، إذ كانت تمني النفس بالوصول إلى أبعد نقطة ممكنة متسلحًا بكوكبة من النجوم.

أصوات كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي من جماهير اتحاد جدة عبرت عن جام غضبها بعد إقصاء المونديال وطالبت بإقالة جاياردوواستعادة المدرب البرتغالي نونو سانتو مؤكدين أن الفريق كان بحالة أفضل تحت قيادته.

جاياردو.. 27 يومًا فقط

27 يومًا فقط كانت كفيلة بتوتر العلاقة بين جاياردو وجماهير وإدارة اتحاد جدة، إذ ابتعد عن دائرة المنافسة ويتواجد في المركز الخامس وفي جعبته 28 نقطة وبفارق 19 نقطة كاملة عن الهلال متصدر ترتيب الدوري السعودي.

جاريادو قاد اتحاد جدة منذ استلام القيادة الفنية في 7 مباريات، فاز في أربعة وتعادل في واحدة وتلقى الخسارة في مواجهتين.

اتحاد جدة يعاني من أزمة هجومية وأخرى دفاعية تحت قيادة جاريادو، إذ استقبل 11 هدفا في 7 مباريات، وعلى الرغم من تسجيله 14 هدفًا إلا أنه يعاني من إهدار الفرص السهلة.

وكان اتحاد جدة قد استهل مشواره في مونديال الأندية بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة، قبل يتجرع من كأس الخسارة أمام الأهلي المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب الجوهرة المشعة في ربع النهائي.

ويستأنف اتحاد جدة منافسات الدوري السعودي، بمواجهة الرائد يوم السبت الموافق 23 من الشهر الجاري لحساب الجولة السابعة عشرة من المسابقة.