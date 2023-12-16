الليلة .. الأتفاق بقيادة جيرارد في مهمة صعبة أمام التعاون بدوري روشن

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأتفاق تحت قيادة مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد مواجهة صعبة أمام نظيره التعاون في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم السبت على إستاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023-2024.

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يدخل الأتفاق لقاء اليوم وهو يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 24 نقطة ، فيما يأتي التعاون في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

موعد مباراة الأتفاق والتعاون

تنطلق صافرة بدأ أحداث مباراة الأتفاق والتعاون بالجولة السابعة عشر من دوري روشن في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدأ المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الأتفاق والتعاون

تنقل قناة “ SSC1 HD ” أحداث مواجهة الأتفاق والتعاون وذلك بتعليق التونسي رؤوف خليف.