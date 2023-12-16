بيربوها مخصوص.. القليوبية تتفنن في مصارعة الديوك ومربي يكشف مصير المهزوم (شاهد)

تشتهر محافظة القليوبية شمالى العاصمة المصرية القاهرة، بمصارعة الديوك، فيقوم الكثير من سكان هذه المحافظة بتربية ديوك المصارعة خصيصًا، كعادة من العادات التي اكتسبوها من أجدادهم حيث يجتمع الكثير من المواطنين على المقاهي لإقامة هذه المصارعة وليست بالأمر السهل كما يتخيل البعض ولكن لها عدة قوانين.

يتولى أحد الأشخاص بتحكيم المباراة ويكون على علم تام بقواعد المصارعة حيث يقوم بفحص الديكين المتنافسين قبل كل مباراة، كما يقرر ذات الشخص نتيجة المباراة فوزاً أو تعادلاً، وهناك أنواع لهذه المصارعة وشروط فهناك مباريات قتال حتى الموت ومباريات اللى ينسحب يخسر، ونوع ثالث الذي يظل مقاتل فى الميدان يتشال تعادل.

بيربوها مخصوص.. القليوبية تتفنن في مصارعة الديوك ومربي يكشف مصير المهزوم

وأوضح أحد سكان منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية ويدعى أحمد الملط بأن مثل هذه المصارعات لا زالت منتشرة في قرى الخانكة والقليوبية بالإضافة إلى بعض المناطق الريفية في أنحاء مصر وتربى ديوك خصيصا لتتنافس في هذه الألعاب، مشيرًا بأن مباريات مصارعة الديوك كانت واسعة الانتشار فى القاهرة فى الخمسينات والستينات لكن الاهتمام بها فى العاصمة خبا منذ ذلك الحين.

بيربوها مخصوص.. القليوبية تتفنن في مصارعة الديوك ومربي يكشف مصير المهزوم

مصير الديوك المهزومة في المصارعة

وأوضح الملط مصير الديوك المهزومة في المصارعة بأنه تتم معالجتها ومعالجة جروحها بيتادين وحقن وترامايسين بالإضافة إلى بياته فى مكان معين بمفرده من أجل الحفاظ عليه لمدة ثلاثة أربعة أيام، وفي حالة حدوث حسور في فمه يتم تزغطه، وفي حالة حدوث إصابة في عينيه يم وضع مرهم البنيسيلين، وبعد انتهاء المبارة يتم اصطحاب الديك للدكتور البيطرى ليحقنه ضد البكتيريا والحاجات من أجل الحفاظ عليه.