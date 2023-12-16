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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

العاهل البحريني يبحث هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني سبل تأمين سلامة السكان المدنيين

عاهل مملكة البحرين
عاهل مملكة البحرين مع الرئيس الفلسطيني

بحث عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أوضاع الأمن والاستقرار في دولة فلسطين، والسبل الكفيلة للدفع قدماً بجميع الوسائل لتأمين السلامة والحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين.

وأكد العاهل البحريني وفقًا لوكالة أنباء البحرين، اليوم /السبت/ خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني، أن من حق الشعب الفلسطيني الشقيق نيل كامل حقوقه، كما سائر الشعوب، وذلك بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، مشدد على ضرورة أن تبدأ الدول الفاعلة والمؤثرة باتخاذ الخطوات المؤدية لتحقيق هذا الهدف النبيل.

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