عاجل
إسرائيل تعترف بمقتل ضابط وإصابة 35 آخرين في معارك غزة اليوم آلاف الإسرائيليين يتظاهرون وسط تل أبيب لإبرام صفقة تبادل الأسرى عاجل.. إصابة الصحفي محمد بعلوشة برصاص الاحتلال الإسرائيلي
السبت 16 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شقيق مبابي يترأس قائمة باريس سان جيرمان لمباراة ليل بالدوري الفرنسي

مبابي وشقيقه ووالده
مبابي وشقيقه ووالده

كشف لويس إنريكي المدير الفني لـ  باريس سان جيرمان ، قائمة الفريق الباريسي لمواجهة ليل، غدا الأحد، في الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي.

txt

ساركوزي على خط المفاوضات .. لماذا تحول بقاء مبابي في باريس إلى مطلب سياسي ؟

txt

تشكيل باريس سان جيرمان أمام دورتموند .. مبابي في الهجوم



وتواجد كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان التاريخي في القائمة، بالإضافة لشقيقه إيثان مبابي.

لدى باريس سان جيرمان غيابات، بسبب الإصابة على رأسها كيلور نافاس، فابيان رويز وجونزالو راموس، كيمبيمبي، نونو مينديز.
ويغيب عن القائمة الإيطالي جيانلويجي دوناروما بعد توقيع علي عقوبة إيقاف لمدة مباراتين.
 

قائمة باريس سان جيرمان:


أسينيسيو، دانيلو، فيتينيا، لي كانج، لوكاس هيرنانديز، مواني، موكيلي، ندور، باركولا، لوتيلييه، زاير إيمري، سكرينيار، إيثان مبابي، موكيه وتيناس، أشرف حكيمي، أوجارتي، ماركينيوس، مبابي، ديمبلي.
ويعتلي باريس سان جيرمان جدول الدوري الفرنسي ويملك في رصيده 36 نقطة، فيما يحتل ليل المركز الرابع برصيد 27 نقطة.
 

مواد متعلقة

تشكيل باريس سان جيرمان أمام دورتموند .. مبابي في الهجوم

ساركوزي على خط المفاوضات .. لماذا تحول بقاء مبابي في باريس إلى مطلب سياسي ؟

سيناريو جديد من إدارة ريال مدريد لضم مبابي

رونالدينيو يتمنى فوز مبابي بالكرة الذهبية

إنريكي مدرب سان جيرمان  يتغنى بـ مبابي

مبابي يخطف تعادلا قاتلا لباريس سان جيرمان أمام نيوكاسل في دوري الأبطال
الجريدة الورقية