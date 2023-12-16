شقيق مبابي يترأس قائمة باريس سان جيرمان لمباراة ليل بالدوري الفرنسي

كشف لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان ، قائمة الفريق الباريسي لمواجهة ليل، غدا الأحد، في الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي.





وتواجد كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان التاريخي في القائمة، بالإضافة لشقيقه إيثان مبابي.



لدى باريس سان جيرمان غيابات، بسبب الإصابة على رأسها كيلور نافاس، فابيان رويز وجونزالو راموس، كيمبيمبي، نونو مينديز.

ويغيب عن القائمة الإيطالي جيانلويجي دوناروما بعد توقيع علي عقوبة إيقاف لمدة مباراتين.



قائمة باريس سان جيرمان:



أسينيسيو، دانيلو، فيتينيا، لي كانج، لوكاس هيرنانديز، مواني، موكيلي، ندور، باركولا، لوتيلييه، زاير إيمري، سكرينيار، إيثان مبابي، موكيه وتيناس، أشرف حكيمي، أوجارتي، ماركينيوس، مبابي، ديمبلي.

ويعتلي باريس سان جيرمان جدول الدوري الفرنسي ويملك في رصيده 36 نقطة، فيما يحتل ليل المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

