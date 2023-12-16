علقة سخنة وانتهاك.. نضال الأحمدية تفجر السبب الحقيقي وراء طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

دخلت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، كعادتها، على خط أزمة طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، لتُفصح عن مفاجآت عدة وراء وقوع الإنفصال، وذلك خلال تصريحات إعلامية عبر الحساب الرسمي لمجلتها "الجرس" على موقع "إنستجرام".

نضال الأحمدية تدخل على خط أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

كشفت نضال الأحمدية عن السبب الحقيقي وراء طلاق شيرين وحسام حبيب، مؤكدة وقوع مشاجرة عنيفة بين الثنائي على متن الطائرة التي كانا يستقلاها أثناء عودتهما من الرياض، والتي وصلت إلى حد تبادل السباب والألفاظ الخارجة، فضلًا عن التطاول بالأيدي.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب ونضال الأحمدية

كما أشارت نضال إلى أن تدخل حسام حبيب في تفاصيل أعمال زوجته شيرين عبد الوهاب الفنية، بات يُزعجها مؤخرًا، ما دفعها للإنفصال عنه فنيًا، وتطلب الطلاق، بينما كان حسام يرفض بشدة تنفيذ طلبها، حتى تمكن أصدقائهما المشتركين من إقناعه بالطلاق.

في الوقت نفسه، صرحت نضال بأن شيرين عبد الوهاب تعكف حاليًّا على اختيار فريق عمل وإدارة أعمال جديدة، خاصًة أن أعضاء فريقها القديم جميعهم من أصدقاء حسام حبيب.

نضال الأحمدية وشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

شقيق شيرين عبد الوهاب يكشف موقفه تجاهها بعد طلاقها من حسام حبيب

على صعيد آخر، حرص شقيق شيرين عبد الوهاب على توضيح موقفه تجاه شقيقته خاصًة بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب، وتعليقه على الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الأخيرة، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".

شدد شقيق شيرين عبد الوهاب على حبه الكبير لها مشيرًا إلى أنها شقيقته الكبرى ولها داخل قلبه خالص الحب والاحترام والتقدير، ولكنه يفضل أن تظل علاقتهما ببعضهما البعض عن بعد، لأنه لا يستطيع الدخول في نزاعات بسبب حالته الصحية.

شيرين عبد الوهاب وشقيقها محمد

وكتب عبد الوهاب: "والله ولا كنت عايز أعلق على الموضوع أساسًا ولا عايز أصلا يبقى ليا علاقة بأي حاجة، أنا بس المعلومة عندي من يومين ومن كتر التليفونات والرسايل من السادة الصحفيين وأنا مليش أي علاقة ولا قريب ولا عايز".

وأضاف محمد عبد الوهاب: "الحقيقة بحبها أوي روحي وعمري وأختي الكبيرة وتاج رأسي وخيرها عليا ولحم كتافي من خيرها وأمي التانية بعد أمي، وبإذن الله هترجع تاني تكسر الدنيا وتمتعنا بفنها وغناها وصوتها وإحساسها اللي مفيش زيه في الكوكب كله".

شيرين عبد الوهاب

وأردف: "بتمنالها كل خير من كل قلبي وتاخد بالها من ولادها سندها في الدنيا ونور عنيها، بس كله من وأنا بعيد في حياتي وهي في حياتها".

واستكمل: "وحياة أمي بحبها أوي بس والله الطاقة اللي عندي يدوب على قد شوية الأمراض اللي جتلي والحمد لله على كده، وأرجو من السادة الصحفيين فضلًا وليس أمرًا أنا والقرآن والإنجيل والتوراة مليش علاقة بأي حاجة".

واختتم كلامه قائلًا: "أتمني تسيبوني أرجع شخص عادي ملوش علاقة غير بنفسه وبس شكرًا".

شقيق شيرين عبد الوهاب عبر فيسبوك

أول تعليق من شقيق شيرين عبدالوهاب بعد انفصالها رسميًا عن حسام حبيب

وكان محمد عبدالوهاب، شقيق شيرين عبدالوهاب، قد فاجأ الجميع بتعليق صادم على طلاقها من الفنان حسام حبيب، مُعربًا عن سعادته بخبر الانفصال، فيما تمنى لها حياة سعيدة وهادئة، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

حرص شقيق شيرين عبدالوهاب على مواساتها بعد الطلاق، بالرغم من الخلافات التي نشبت بينهما أخيرًا وتسببت في قطيعتهما لبعضهما البعض، متمنيًا لها السعادة وصلاح الحال في حياتها المقبلة.

شيرين عبد الوهاب مع شقيقها وحسام حبيب

وجه شقيق شيرين إساءة صريحة للفنان حسام حبيب ردًا على انفصاله عن شقيقته، داعيًا لها بالبعد عن أمثاله بحسب تعبيره، حيث قال: "الحمد لله الفنانة خلصت من لوسي ابن طنط فكيهة، ربنا يصلح حالها ويبعد عنها أي شر والناس اللي شبهه".

طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وأعلنت شيرين عبدالوهاب عن طلاقها رسميًا من زوجها الفنان حسام حبيب، بعد زواج استمر أكثر من خمس سنوات، من دون الكشف عن الأسباب، وجاء ذلك بعد انتشار مزاعم حول نشوب العديد من الأزمات والخلافات الحادة بينهما في الآونة الأخيرة، وصلت إلى المحاكم.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب ووالده

وخرجت شيرين عن صمتها، لتعلق على أنباء انفصالها عن حسام حبيب، مؤكدة أن الطلاق وقع بينهما بالفعل، وكل شيء قسمة ونصيب، فيما شوقت جمهورها لأغانيها وحفلاتها المقبلة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة mbc مصر.

وقالت شيرين: "أنا بخير الحمدلله وكل شيء قسمة ونصيب، الانفصال تم بهدوء وبرضاء الطرفين، طلاق حضاري ومن دون مشاكل، وأنا كويسة وهو كويس"، مضيفة: "انتظروا مفاجآت فنية وأغاني جديدة خلال الأيام المقبلة".