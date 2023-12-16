همسة طائرة

السبت 16/ديسمبر/2023 - 07:34 م 12/16/2023 7:34:54 PM

لا يخفى على أحد ما يقوم به الرئيس السيسى لإحداث طفرة اقتصادية واجتماعية وسياسية فى هذا الوطن الذى عانى كثيرًا طوال سنوات مضت، وفى ظل زيادة سكانية كبيرة تأكل أى تنمية، فعمل على محاور ثابتة وهى عنصر الوقت ومواجهة الإرهاب الأسود والتنمية الشاملة، وما نراه يوميًا من إنجازات سريعة ومحاربة قوى الشر يؤكد نجاح الدولة فى تحقيق معضلة الإدارة بين التنمية المستدامة وحماية الوطن ليس فقط فى الخارج بل أيضًا من الداخل.. إنها فلسفة التهديد التى فهمها ولذلك قام بوضع السياسات اللازمة للحكومة وكل وزارة عليها دور بوضع الإجراءات اللازمة فى تخصصها لتنفيذ هذه السياسة «إدارة التنمية الشاملة وحماية الوطن ولم يتوقف دوره على وضع السياسات وأهداف المرحلة القادمة وتبنيها داخليًا، بل أرسل مجموعة من الخبراء المصريين لصياغة بنود التنمية المستدامة الشاملة مع خبراء الدول بالأمم المتحدة تمهيدًا لإعلانها فى الدورة الـ71 وإيمانًا منه بأن التنمية تحتاج إلى مناخ دولى مناسب، يتمثل فى نصيب أكبر من التجارة الدولية وآليات للتمويل ونقل للتكنولوجيا، وتدفق للاستثمارات ومعالجة المديونية، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد المناخ المواتى للتنمية وطنيًا.

<< وفى الطيران المدنى دعمت «الإيكاو» الأمم المتحدة فى خطة التنمية المستدامة 2030 واعتبرت أن الطيران هو قاطرة أساسية فى التنمية المستدامة يمكن أن يتفاعل مع خمسة عشر من البنود السبعة عشر وهذا ما أكدته الإيكاو فى عيد الطيران المدنى العالمى فى السابع من ديسمبر ٢٠١٩ وقبل جائحة كورونا بأهمية دور الطيران المدنى فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول، فضلًا عن الدور الفريد الذى يلعبه فى تحقيق التعاون من خلال شبكة عالمية حقيقية للنقل السريع، كما سلطت الضوء على أهمية الطيران المدنى فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول، والدور الكبير الذى يقوم به فى تحقيق التعاون من خلال شبكة نقل جوى آمن لخدمة البشرية.. وفى خضم استضافتها لأكثر من 2500 مندوب لحضور الدورة الأربعين للجمعية العمومية، سعت الإيكاو جاهدة على عدة مستويات فى السنوات الأخيرة لاستقطاب الانتباه السياسى والصناعى الرفيع المستوى إلى ما مفاده أن الربط الجوى الدولى يسفر عن تأثيرات هامة وكبيرة بالنسبة للدول فيما يتعلق بتحقيق خمسة عشر هدفًا من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.. وكانت رسالة الإيكاو الثابتة التى تسلم بأنه من خلال الاستثمار فى البنية التحتية والخبرة لضمان الخدمات الجوية الدولية المطابقة لمعايير الإيكاو، ستتمتع الدول بالعديد من مزايا ومنافع الرخاء الاجتماعى والاقتصادى التى تعود بالخير على مواطنيها واقتصاداتها المحلية.

<< يا سادة.. ووسط خضم التغيرات المناخية التى أصبحت محور تهديد وجودى للبشر دعا «ويلى والش» الحكومات إلى اعتماد سياسات متسقة لتحفيز إنتاج وقود الطيران المستدام، الذى يُعد الركائز الأساسية فى عملية التحول نحو الطاقة النظيفة فى قطاع الطيران، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يُسهم ذلك فى الحد من الانبعاثات الكربونية، بما يصل إلى 65% بحلول عام 2050.. كما دعا لتأسيس نظام عالمى لحجز وقود الطيران المستدام لتمكين شركات الطيران من الاستفادة من وقود الطيران المستدام بكفاءة أكبر.. وأشار إلى أن الدورة الـ41 للجمعية العمومية لإيكاو المنعقدة حاليا فى مونتريال بكندا تحظى بالعديد من الفرص للارتقاء بجهود الاستعاضة عن الكربون، ورفع مستوى جاهزية القطاع لمواجهة الأزمات الصحية فى المستقبل، ودعم مساعى تحقيق المساواة بين الجنسين، وتحسين إمكانية الوصول إلى خدمات النقل الجوى، وضمان مواكبة المعايير للتطورات التكنولوجية. ونتطلع قُدمًا إلى ما ستطرحه الدول أمام الجمعية العمومية من هذه المواضيع وغيرها من التحديات، وأكد والش: «أن الاتفاق يمثل نصف الطريق نحو الحلّ، إذ لا بد من وضع القرارات التى تتخذها الجمعية العمومية موضع التنفيذ، وهو ما يدل عليه فرض العديد من الضرائب البيئية عندما تم الاتفاق على خطة التعويض عن الكربون وخفضه فى مجال الطيران الدولى، بوصفها التدبير الاقتصادى الوحيد عالميًا لإدارة البصمة الكربونية».

<< يا سادة.. على الجانب المصرى أكد الفريق محمد عباس وزير الطيران سعى الوزارة فى ضوء خطتها الطموحة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مختلف الأنشطة وتضع فى مقدمة أولوياتها قضايا التغيرات المناخية واستخدام الطاقة النظيفة من أجل الحفاظ على البيئة والسعى الدائم نحو تنفيذ الهدف الطموح وهو صفر انبعاثات كربونية تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية٢٠٣٠؛ هذا إلى جانب تحويل المطارات المصرية إلى «صديقة للبيئة» والتركيز على استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الكهرباء والاعتماد على الطاقة الشمسية؛ وخفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات والاتجاه إلى استخدام الوقود الحيوى مع الالتزام بكافة التعليمات والتوصيات الصادرة عن منظمة الطيران المدنى الدولية ووفقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التى تهدف الدولة المصرية من خلالها الحد من تداعيات تغير المناخ ومجابهة الآثار السلبية للتغيرات الناجمة عنه.

<< يا سادة.. وفى إطار علاقات التعاون الممتدة والشراكة الفعالة بين الطيران المدنى و«الإيكاو» فى كافة مجالات النقل الجوى لدعم التعاون الإقليمى والدولى استقبل الفريق عباس «خوان كارلوس سالازار» الأمين العام لل (الإيكاو) والتى جاءت بالتزامن مع الاحتفال بمرور ٧٠ عاما على استضافة مصر للمكتب الإقليمى للـ(إيكاو) مؤكدًا أواصر الترابط وامتداد علاقات التعاون المتميزة بين الجانبين فى مختلف أنشطة الطيران المدنى وخلال اللقاء تم توقيع اتفاق دعم فنى لإعادة هيكلة وتصميم المجال الجوى المصرى.. «خوان كارلوس سالازار» أكد سعادته لزيارة مصر تزامنًا مع الاحتفال بمرور ٧٠ عاماً من الشراكة الفعالة والعلاقات الثنائية المتميزة خاصة فى ضوء ما تشهده الفترة الحالية من مشروعات تطوير وتحديث فى كافة مجالات الطيران المدنى والاستعانة بالعديد من الخبراء والمختصين ذات الكفاءة والقدرات العالية من مختلف دول المنطقة للعمل بالإيكاو فى مجالات النقل والاقتصاد والبيئة والأمن والسلامة الدولية فى مجال الطيران المدنى وبخاصة الكوادر والخبرات المصرية ذات الكفاءة العالية لما يقدمونه من جهود بارزة بالمنظمة.

<< همسة طائرة..

يا سادة.. تحية لكل مسئول تولى المسئولية وسط تحديات وعبر بقطاعه لبر الأمان، وتحية للقائمين على أمن الوطن، وتحية لمسئولى الطيران المدنى فى مصر فهو يتعلق بالأمن القومى للوطن وبصناعة من أدق وأخطر الصناعات وهى صناعة النقل الجوى، وفى وسط تحديات دولية وصراعات تنافسية داخلية وخارجية ليظل الطيران المدنى المصرى مشرقًا وضّاء داخل الكيانات الدولية.. وفاعلا فى المؤتمرات الإقليمية والدولية.