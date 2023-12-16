استمرار الانتفاضة الشعبية الدولية تنديداً بالوحشية الإسرائيلية

واصلت اليوم المظاهرات الغاضبة فى الشوارع العربية والدولية مسيراتها المطالبة بوقف الحرب واتخاذ مواقف حكومية ورسمية فاعلة لإنقاذ قطاع غزة من مجازر الإبادة والتجويع والتهجير، وانحدار الوضع الإنسانى فى القطاع إلى مستويات لم يسبق لها مثيل وذلك وسط تصريحات مسئولى معظم المنظمات الدولية، التى لا تزال عاجزة هى الأخرى عن إنقاذ أهالى غزة من نيران المحرقة التى ترتكب بحقهم.

وشهدت العاصمة اليونانية أثينا مظاهرات عارمة تنديداً بالعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة وتظاهر آلاف الأردنيين والفلسطينيين فى العاصمة عمّان وفى باقى محافظات الشمال والجنوب نصرة لغزة.

وجدد المشاركون مطالبتهم المستمرة منذ 70 يوماً الحكومة الأردنية بقطع العلاقات مع الكيان «الإسرائيلي»، وإلغاء اتفاقيتى وادى عربة والغاز، كما جددوا المطالبة التى لم تلق آذاناً من الحكومة الأردنية بطرد السفيرة الأمريكية لدى عمّان «يائل لمبرت» وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة وإخراج القواعد الأمريكية من بلادهم.

ورفع المشاركون لافتات كُتبت عليها شعارات مثل: «أكبر خطر على كوكب الأرض هو حكومة الولايات المتحدة»، و«أوقفوا هولوكوست غزة» و«أمريكا رأس العدوان».

شارك المئات من الفلسطينيين واللبنانيين فى مدينة طرابلس شمالى البلاد فى مظاهرة داعمة للشعب الفلسطينى ومقاومته فى قطاع غزة، وجابت المظاهرة شوارع رئيسية فى المدينة.

وحمل المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية واللبنانية، ولافتات تندد بانتهاكات جيش الاحتلال «الإسرائيلي»، داعين المنظمات الدولية إلى التدخل الفورى لإيقاف المجزرة التى ترتكب بحق الشعب الفلسطينى، ونددوا بالصمت العربى ووصفوه بأنه تخاذل فى وقف الحرب على الشعب الفلسطينى.

وانطلقت مظاهرة أمام السفارة الأمريكية فى العاصمة الماليزية كوالالمبور، الجمعة، للتضامن مع قطاع غزة، والتنديد بدعم إدارة الرئيس الأمريكى «جو بايدن» لإسرائيل فى حربها على غزة، ورفع المشاركون خلال المظاهرة العلم الفلسطينى.

ودعا إلى المسيرة الحاشدة مجلس تنسيق المؤسسات الإسلامية الماليزية، وشارك فيها مئات الناشطين الماليزيين والمناصرين للقضية الفلسطينية فيها، وهى تهدف، بحسب منظميها، إلى إيصال رسالة احتجاج للإدارة الأمريكية على إحباطها مشروع قرار فى الأمم المتحدة يطالب بوقف العدوان على الشعب الفلسطينى.