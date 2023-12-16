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السبت 16 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

النيابة تُصرح بدفن جثة رجل ألقى بنفسه أسفل عجلات مترو الأنفاق

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

صرحت النيابة المختصة بدفن جثة رجل يبلغ من العمر 56 عامًا، ألقى بنفسه أسفل عجلات مترو الأنفاق في الزهراء بمصر القديمة بالقاهرة.

 

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تحريات أجهزة الأمن، كشفت تفاصيل الواقعة إذ دلت التحريات على أن الرجل دون عمل، ويقطن في منطقة البساتين، وعقب مشادة كلامية بينه وبين زوجته ألقى بنفسه تحت عجلات المترو ليتحول جسده لأشلاء، ما أثار رعب المواطنين.

 

أخطرت النيابة العامة بالواقعة ونقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرفها، وبفحص كاميرات المراقبة بمكان الحادث اتضح أن الرجل الخمسيني ألقى بنفسه أثناء مرور القطار مسرعًا ليدهسه ولا توجد شبهة جنائية حول الواقعة.

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