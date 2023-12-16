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السبت 16 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاتحاد الأوروبي قلق من إعلان إسرائيل عزمها تخصيص تمويل لبناء مستوطنات جديدة

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن قلقه البالغ إزاء إعلان إسرائيل عزمها تخصيص المزيد من التمويل الإضافي لبناء المستوطنات والأنشطة ذات الصلة بموجب قرار وافق عليه الكنيست في الميزانية المعدلة لعام 2023.

وكرر الاتحاد الأوروبي معارضته - في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة له عبر موقعها الإلكتروني - لسياسة وأنشطة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك ما يجري داخل القدس الشرقية وما حولها.

وذكر البيان أن الموافقة على هذه الميزانية الإضافية تأتي في سياق تزايد العنف ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة، والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، فمنذ هجمات حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، تزايد عنف المستوطنين بشكل كبير حيث أُجبر حوالي 1000 فلسطيني على ترك منازلهم.

وأضاف البيان أن توسيع المستوطنات غير القانونية والتهجير القسري للفلسطينيين يقوض الأمن في الضفة الغربية.

وأكد الاتحاد الأوروبي، في ختام بيانه، أن المستوطنات التي تبنيها إسرائيل تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، وعقبة رئيسية أمام حل الدولتين، وتهديدًا للاستقرار الإقليمي.

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