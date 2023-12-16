عاجل
إسرائيل تعترف بمقتل ضابط وإصابة 35 آخرين في معارك غزة اليوم آلاف الإسرائيلين يتظاهرون وسط تل أبيب لإبرام صفقة تبادل الأسرى عاجل.. إصابة الصحفي محمد بعلوشة برصاص الاحتلال الإسرائيلي توهج شمسي يهدد الكوكب.. الأرض تعود للعصور الحجرية “انقطاع الإنترنت والكهرباء”
السبت 16 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

شاهد بوسترات فيلم «الحريفة» قبل طرحه بالسينمات

فيلم الحريفة
فيلم الحريفة

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم «الحريفة» البوسترات الرسمية للعمل المقرر أن يعرض بداية العام الميلادي الجديد 2024، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم الشباب .

 

ومن المقرر طرح فيلم الحريفة» يوم 4 يناير بجميع دور العرض السينمائي، ويضم كل من الفنان الشاب نور النبوي، نور إيهاب، سليم الترك، أحمد غزي، خالد الذهبي، وآخرين، إضافة لعدد من ضيوف الشرف من بينهم شريف دسوقي، وبيومي فؤاد وميدو، من إخراج رؤوف السيد وتأليف إياد صالح، إنتاج طارق الجنايني.

فيلم «الحريفة»

يذكر أن آخر الأعمال التلفزيونية

للفنان الشاب نور النبوي، مسلسل “راجعين يا هوى”، وعرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، والعمل من تأليف عميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة.

 

ويشارك في بطولته الفنان خالد النبوي، نور اللبنانية، أنوشكا، وفاء عامر، سلمى أبو ضيف، إسلام ابراهيم، أحمد بدير وهنا شيحة.

فيلم «الحريفة»

أبطال مسلسل "راجعين يا هوى"

المسلسل بطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبدالعزيز، سلمى أبوضيف، مصطفى درويش، إسلام جمال، شريف حافظ، آية سماحة، سلوى محمد علي، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

 

قصة مسلسل "راجعين يا هوى"

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبوالهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.

 

فيلم الحريفة
فيلم الحريفة
فيلم الحريفة

مواد متعلقة

مروان حامد: فيلم «إبراهيم الأبيض» كان مليئ بعوالم حقيقية

مروان حامد: والدي مر بتجارب ثرية شكلت مصدر إلهام له في كتاباته

«رحيل في يوم واحد» مكان عزاء المخرج أحمد البدري والفنان عادل أنور

نقابة المهن السينمائية تنعي المخرج أحمد البدري

كاملة أبو ذكري: اكتشفت العالم الشرير في المجال الفني

كاملة أبو ذكري: فيلم "سنة أولى نصب" تجربة مفضلة ووش السعد عليا

كاملة أبو ذكري: مشكلة في الأعصاب سبب اعتزالي الفن

طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب بعد زواج 5 سنوات
الجريدة الورقية