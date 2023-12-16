عاجل
عاجل.. إسرائيل تعلن مقتل الرائد عزريا على أيدي حزب الله وتنشر صورته
السبت 16 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الجزائري ناعيا أمير الكويت: التاريخ يسجل للفقيد الجهود الخيرة

الرئيس الجزائري،
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون

بعث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، برسالة تعزية إلى ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ونعى تبون، في نص الرسالة، أمير دولة الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، قائلا:" إننا برحيله نودع أخا شهما عزيزا من بناة رفعة ومجد بلد الخير والنماء، الذي قاد على أرضه آل الصباح مسيرة مظفرة ارتقت بالأشقاء في الكويت إلى مراتب متميزة في التنمية المستدامة".

وأضاف أن "التاريخ يسجل للفقيد العزيز نواف الأحمد الجابر الصباح ولآل الصباح الكرام اليد البيضاء المبسوطة لمساعي لم الشمل ورأب الصدع، والجهود الخيرة السخية في ربوع الوطن العربي وعلى امتداد الأمة الإسلامية".

وفي ختام الرسالة، توجه الرئيس الجزائري لولي عهد دولة الكويت ولعائلة آل الصباح قاطبة والشعب الكويتي بأحر التعازي وأخلص المواساة.

مواد متعلقة

المقاومة الفلسطينية: الاحتلال يقامر بحياة جنوده.. وآلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب

اتحاد الأطباء العرب ينعي أمير دولة الكويت

بريطانيا: أوكرانيا تعرضت لواحدة من أسوأ الهجمات الإلكترونية منذ بدء العملية الروسية

الكنيست يحسم الجدل حول تمويل الحرب على غزة ويعتمد إضافات لموازنة 2024

استشهاد أم وابنتها برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي بكنيسة العائلة المقدسة في غزة

الديوان الملكي الأردني يعلن الحداد 7 أيام لوفاة أمير الكويت الشيخ نواف

اليمن وأمريكا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

سفير ألمانيا بالقاهرة: تسليم معدات طبية عالية الجودة لعلاج مصابي غزة في مصر
الجريدة الورقية