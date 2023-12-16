الرئيس الجزائري ناعيا أمير الكويت: التاريخ يسجل للفقيد الجهود الخيرة

بعث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، برسالة تعزية إلى ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ونعى تبون، في نص الرسالة، أمير دولة الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، قائلا:" إننا برحيله نودع أخا شهما عزيزا من بناة رفعة ومجد بلد الخير والنماء، الذي قاد على أرضه آل الصباح مسيرة مظفرة ارتقت بالأشقاء في الكويت إلى مراتب متميزة في التنمية المستدامة".

وأضاف أن "التاريخ يسجل للفقيد العزيز نواف الأحمد الجابر الصباح ولآل الصباح الكرام اليد البيضاء المبسوطة لمساعي لم الشمل ورأب الصدع، والجهود الخيرة السخية في ربوع الوطن العربي وعلى امتداد الأمة الإسلامية".

وفي ختام الرسالة، توجه الرئيس الجزائري لولي عهد دولة الكويت ولعائلة آل الصباح قاطبة والشعب الكويتي بأحر التعازي وأخلص المواساة.