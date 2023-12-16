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السبت 16 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشيلسي يهزم شيفيلد بثنائية في الدوري الإنجليزي

تشيلسي وشيفيلد
تشيلسي وشيفيلد

فاز تشيلسي  على نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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تشيلسي يتعادل أمام شيفيلد يونايتد في الشوط الأول

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بوكيتينو يعلن تشكيل تشيلسي لمباراة شيفيلد بالدوري الإنجليزي

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تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة شيفيلد يونايتد اليوم بالدوري الإنجليزي

افتتح اللاعب كول بالمر جناح تشيلسي التسجيل، وأحرز الهدف الأول في الدقيقة 54، بعدما انتهى الشوط الأول سلبيا دون أهداف.

تشيلسي وشيفيلد

قبل أن يضيف السنغالي نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي، الهدف الثاني في الدقيقة 61، لينتهي اللقاء بفوز البلوز بهدفين نظيفين.

جاكسون مع لاعب شيفيلد 

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة اليوم

بتلك النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر، فيما يتوقف رصيد شيفيلد يونايتد عند 8 نقاط ليواصل تذيله جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

 

 

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