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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بوكيتينو يعلن تشكيل تشيلسي لمباراة شيفيلد بالدوري الإنجليزي

بوكيتينو
بوكيتينو

كشف ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل البلوز لمباراة شيفيلد يونايتد، والتي تجمع بينهما بعد قليل، في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "ستامفورد بريدج".

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تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة شيفيلد يونايتد اليوم بالدوري الإنجليزي

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موعد مباراة تشيلسي وشيفيلد يونايتد اليوم والقناة الناقلة

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تعليق تشيلسي على إصابة ريس جيمس


ويحرس عرين حارس مرمى تشيلسي جورجي بيتروفيتش، بدلا من روبرت سانشيز الذي يغيب عن التشكيل الأساسي.
 

جاء تشكيل تشيلسي لمباراة شيفيلد:

في حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش
في الدفاع: تياجو سيلفا- أكسيل ديساسي- ليفي كولويل- بينوا بادياشيل
في خط الوسط: كونور كالاجر - كول بالمر- موسيس كايسيدو
في الهجوم: ميخايلو مودريك- نيكولاس جاكسون- رحيم سترلينج 
 

موقف تشيلسي وشيفيلد في الدوري الإنجليزي:


يحتل تشيلسي المركز الثاني عشر، برصيد 19 نقطة فيما يأتي شيفيلد في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط.
 

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