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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مقتل أسيرة إسرائيلية وجيش الاحتلال ينشر صورتها

جيش الإحتلال الإسرائيلي
جيش الإحتلال الإسرائيلي

أعلنت وسائل أعلامية إسرائيلية عن مقتل أسيرة محتجزة لدى المقاومة في غزة.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاقه النار بالخطأ على ألون شامريز ويوتام حاييم وسامر طلالقة، الأسرى الثلاثة في غزة يوم الجمعة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار عن طريق الخطأ على ثلاثة رهائن إسرائيليين، وتم قتلهم خلال قتال مع حركة حماس في شمال غزة يوم الجمعة، ووقع إطلاق النار في منطقة الشجاعية ذات الكثافة السكانية العالية والتي حددها المسؤولون الإسرائيليون بأنها معقل لحماس.

وأشار جيش الاحتلال في بيان إن القوات الإسرائيلية “حددت عن طريق الخطأ ثلاثة رهائن إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديدا وعلى إثر ذلك أطلق الجنود النار باتجاههم، ما أدى إلى مقتلهم.

وقال الاحتلال إنه خلال عمليات البحث والتفتيش في المنطقة التي وقع فيها الحادث، ثارت شبهة حول هوية المتوفى وأضاف أنه تم نقل جثثهم إلى الأراضي الإسرائيلية لفحصها، وبعد ذلك تم التأكد من أنهم ثلاثة رهائن إسرائيليين.

ولفت الجيش إلى أن أسماء الثلاثة هم يوتام حاييم وألون شامريز، الذين تم أخذهم من كيبوتس كفار عزة خلال الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، بالإضافة لسامر طلالقة الذي تم أسره من كيبوتس نير عام.

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