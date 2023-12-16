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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مانشستر سيتي يتقدم على كريستال بالاس في الشوط الأول

جريليش
جريليش

تقدم مانشستر سيتي على نظيره كريستال بالاس بهدف نظيف في الشوط الأول، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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جاء هدف السيتي الوحيد في الشوط الأول عن طريق جاك جريليش في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وشهد أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس سيطرة شبه تامة من قبل لاعبي السيتزين، حيث وصلت نسبة الاستحواذ على المباراة لـ 73% لصالح السماوي، بينما 27% لصالة لاعبي بالاس.

وغاب المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، عن مواجهة اليوم أمام كريستال بالاس، حيث يعاني اللاعب من إصابة قوية.

وكان بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، قد بدأ المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: إيدرسون

الدفاع: ناثان أكي، يوشكو جفارديول، روبن دياز، كايل ووكر

الوسط: رودري، ريكو لويس، فيل فودين

الهجوم: بيرناردو سيلفا، جوليان ألفاريز، جاك جريليش

وسيسافر مانشستر سيتي للمملكة العربية السعودية من أجل خوض مونديال الأندية 2023، وذلك عقب نهاية مباراة كريستال بالاس، حيث سيواجه أوراوا ريدز الياباني الثلاثاء المقبل في نصف النهائي.

فيما سيتأهل الفائز من السيتي وأوراوا للمباراة النهائية، والتي ستُلعب في الـ 23، حيث سيواجه الفائز من مباراة الأهلي أو فلومينينسي.

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