ورشة تدريبية على صناعة السجاد ضمن خطة النشاط "فتاة ومرأة بمركز شباب الرحمانية"

نظمت إدارة شباب نجع حمادي شمال محافظة قنا، مشروع ورشة تدريبية على صناعة السجاد المنفذ بمقر مركز شباب الرحمانية قبلى، حيث استهدف المشروع مشاركة أعضاء المركز من نادى الفتاة والمرأة.

وتحدث محمد عبدالرحيم مدير المديرية بقنا، عن أهمية منظومة العمل الشبابي واستقبال الأعضاء وتحفيزهم المشاركات الفعالة في جميع المجالات.

وناشدت عايدة محمد مدير إدارة شباب نجع حمادى، أن المشاريع الشبابية والقومية المنفذة على أرض الواقع والموثقة فإنها تخدم كل الفئات العمرية ليرتقى وينهض بها المجتمع فكريا وثقافيا وخدميا وهذا ما ترتضيه الدولة وتحققه من إنجازات نحو التقدم والرقى والازدهار.

يأتى هذا تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحمد عبدالرحيم مدير المديرية بقنا، وتحت إشراف وتنفيذ الأستاذة عايدة محمد مدير الإدارة.