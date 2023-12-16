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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

العثور على جثة شاب وبجواره سرنجة ومواد مخدرة

بوابة الوفد الإلكترونية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي جثة شاب وبجواره سرنجة ومواد مخدرة داخل مسكنه بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.

تلقي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغاً بالعثور علي جثة أحد الأشخاص دااخل مسكنه بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة شاب بجواره سرنجة ومواد مخدرة وبعمل التحريات تبين أن المتوفي من متعاطي المواد المخدرة ورجحت التحريات أن جرعة مخدرات زائدة سبب الوفاة وهو ما اكده تقرير مفتش الصحة المبدائي جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الجريدة الورقية