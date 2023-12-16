أمين "التعاون الخليجي" يعرب عن تعازيه في وفاة أمير الكويت

نعى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، معربًا عن أحر التعازي وأصدق المواساة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وإلى أسرة الصباح، والشعب الكويتي، والشعوب الخليجية.

وأعرب البديوي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية " واس" اليوم السبت - عن بالغ الحزن والأسى لهذا المصاب الذي أحزن شعوب دول مجلس التعاون، والأمتين العربية والإسلامية، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.