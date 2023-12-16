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السبت 16 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال منتصف تعاملات، اليوم السبت 16 ديسمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2890 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

 

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة. 

 

أسعار الذهب في مصر الآن: 

 

أسعار الذهب في مصر

 

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت 16 ديسمبر، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2890 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى  3302 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 3027 جنيها. 

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 2477 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1926 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1651 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1238 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 23120 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2020 دولارات للأوقية.

 

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أسعار الذهب اليوم السبت في أسواق الصاغة

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أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

 

أسعار الذهب في السعودية الآن:

 

أسعار الذهب في السعودية

 

استقرت الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت 16 ديسمبر، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 213.09 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 243.53 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 223.24  ريال.

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 182.65  ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 142.06 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,574.63 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,578.3  ريال سعودي.

 

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 267.88 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 639.27 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,266.36 ريال سعودي.

 

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