أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

شهدت أسعار الذهب مساء اليوم السبت 16 ديسمبر 2023، ارتفاعا في محلات الصاغة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية أعلى ارتفاع له بالتزامن مع سعر الذهب عالميًا بالدولار في البورصة العالمية.

سعر الذهب عيار 24

ارتفع جرام الذهب عيار 24، وهو أغلى أعيرة الذهب في مصر، بقيمة 23 جنيهًا، ليسجل 3308 جنيهًا للبيع، و3285 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر، ارتفاعًا بقيمة 20 جنيهًا، ليسجل 2895 جنيهًا للبيع، و2875 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18، وهو الجرام الأكثر تداولًا في محافظة القاهرة، ارتفاعًا بقيمة 18 جنيهًا، ليسجل 2481 جنيهًا للبيع، و2464 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ارتفع جرام الذهب عيار 14، وهو أقل أعيرة الذهب تداولًا في محلات الصاغة المصرية، بمقدار 14 جنيهًا، ليسجل 1930 جنيهًا للبيع، و1916 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب "بيع وشراء"

ارتفع الجنيه الذهب عيار 21، والذي يزن 8 جرامات، بمقدار 160 جنيهًا، ليسجل 23160 جنيهًا للبيع، و23000 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميًا اليوم السبت

ارتفع سعر الذهب عالميًا بالدولار خلال تعاملات بورصات الذهب العالمية، ليسجل أونصة الذهب 2037 دولارًا للبيع، ومقابل 2035 دولارًا للشراء.