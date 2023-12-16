أسعار الذهب.. تشهد أسعار المشغولات الذهبية خلال تعاملات اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية، ارتفاعًا طفيفًا، بعد التراجع الذي سجلته مساء أمس الجمعة، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب بمصر نحو 2880 جنيها بدون إضافة مصنعية بالتزامن مع تحرك ملحوظ في جميع الأعيرة المتداولة في مصر.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الذهب اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية

مشغولات ذهبية

سجل عيار 24 نحو 3291 جنيها.

بينما سجل عيار 21 نحو 2880 جنيها.

كما سجل عيار 18 نحو 2469 جنيها.

وسجل عيار 14 نحو 1893 جنيها.

كما حقق سعر الجنيه الذهب نحو 23040 جنيها.

انخفاض في عقود شراء الذهب

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 12 ديسمبر، انخفاض الطلب على عقود شراء الذهب بمقدار 15304 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما ارتفعت عقود بيع الذهب بمقدار 7 عقود فقط مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض في الطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك بسبب انتهاء فترة احتساب عقود الذهب قبل يوم اجتماع البنك الفيدرالي الذي غير من سياسته النقدية. وبالتالي قد نشهد تغير في أسواق العقود الآجلة لصالح شراء المزيد من العقود خلال التقارير القادمة.

ولكن يجب الحذر أن الأسابيع القادمة تشهد تراجع في أحجام التداول وفي الاقبال على أسواق العقود الآجلة بسبب فترة العطلات.