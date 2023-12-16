سفير ألمانيا بالقاهرة: تسليم معدات طبية عالية الجودة لعلاج مصابي غزة في مصر

أعلن سفير المانيا بالقاهرة فرانك هارتمان عن تسليم مصر معدات طبية وحاضنات أطفال مبتسرين وأجهزة تنفس صناعي وشاشات مراقبة حالة المرضي والتي سيتم استخدامها في المستشفيات المصرية المجهزة لاستقبال المدنيين الفلسطينيين المصابين في غزة .. مقدما الشكر لمصر علي جهودها الحثيثة لتقديم المساعدات الانسانية لقطاع غزة .

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السفير الألماني بعد ظهر اليوم خلال مراسم استقبال طائرة مساعدات ألمانية في مطار القاهرة .

واعرب السفير عن سعادته بوصول هذه الشحنة التي تستهدف دعم التزام مصر الدؤوب بتقديم المساعدات الإنسانية لاسيما التزامها بالرعاية الطبية للمرضي والجرحي من قطاع غزة مشددا علي ضرورة العمل علي وقف معاناة غزة فى أسرع وقت ممكن لافتا أن نحو مليوني فلسطيني يعيشون علي قطعة صغيرة من الأرض ولا يمتلكون المواد الغذائية الكافية ويحاولون الهروب من الهجمات .

وأكد السفير أن برلين تتواصل مع الدول الشريكة في المنطقة من بينها مصر والسعودية والامارات وقطر من أجل التوصل إلي حل سياسي لهذه الأزمة وأنها تدعو إلي التوصل إلي هدنة إنسانية لتوصيل المساعدات الانسانية لسكان غزة والعمل علي حماية المدنيين مضيفا أن برلين علي قناعة مثل مصر أن حل الدولتين هو الذي يمكن أن يحقق السلام الدائم .

وأضاف ان المساعدات الطارئة لا يمكن إلا تكون خطوة صغيرة وتعمل برلين علي المستوى الدولي جاهدة لخلق افاق لعملية سياسية مؤكدا أن ألمانيا تعد واحدة من أكبر الدول المانحة حيث خصصت 203 ملايين يورو مساعدات عاجلة منذ أكتوبر الماضي سوف يتم توصيلها قريبا عبر مطار العريش إلي المنظمات المعنية .

وأضاف أن المفوضة الألمانية لشئون الاغاثة الانسانية سوف تزور مصر قريبا لتنسيق دخول المساعدات الانسانية إلي غزة عبر معبر رفح .