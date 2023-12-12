تعليق تشيلسي على إصابة ريس جيمس

سادت حالة من القلق لدي جماهير تشيلسي بعد الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق ريس جيمس خلال مواجهة إيفرتون الماضية، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وكان تشيلسي قد تلقى خسارة من نظيره إيفرتون بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يستطع جيمس استكمال مباراة إيفرتون بعد تعرضه للإصابة، ليقرر المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو استبداله في الدقيقة 27.

بيان تشيلسي بشأن إصابة ريس جيمس

أصدر تشيلسي بيانًا رسميًا عن إصابة ريس جيمس، حيث أكد خلاله أن اللاعب بخضع لفحوصات طبية، بعد إصابته في أوتار الركبة.

وأوضح البلوز أن الدولي الإنجليزي سيبدأ برنامجه التأهيل، بع التعافي من الإصابة، لكنه لم يكشف مدة غيابه.

في نفس السياق، أشار الصحفي فابريزيو رومانو، أن ريس جيمس سيغيب عن تشيلسي لمدة 3 شهور مقبلة، حيث من المقرر عودته في مارس المقبل.