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السبت 16 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

برامج تعليمية لرفع الوعي الأثري لطلاب المدارس بالمتحف المصري

بوابة الوفد الإلكترونية

في إطار الدور التعليمي والتوعوي للمتاحف المصرية باعتبارها مؤسسات علمية، ينظم القسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير عدداً من البرامج التعليمية لطلاب المدارس من المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وذلك بمشاركة طلاب كلية التربية الفنية بجامعة حلوان في إطار التدريب العملي لهم.

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المتحف المصري: إطلاق برنامج تعليمي للأطفال عن الحضارة (فيديو)

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 وأوضح د. على عبد الحليم مدير عام المتحف أن هذه البرامج تستمر طوال فترة الدراسة المدرسية، وتتضمن ورش عمل فنية لطلاب المدارس لتصميم عدداً من الأعمال الفنية المستوحاة من الفن المصري القديم، وشرح متخصص من أعضاء القسم التعليمي بالمتحف، بالإضافة إلى ورش عمل للرسم والتلوين وطباعة الأعمال الفنية المنفذة على القماش، ونحت على الجبس، وتصميمات فنية على الجلد، بالإضافة إلى أعمال فنية من الورق والكرتون وذلك في إطار استخدام الأعمال الفنية بطريقة تعاونية صديقة للبيئة، حيث يقوم الأطفال بتعديلها وفقًا لعملية إعادة التدوير. 

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