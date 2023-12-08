المتحف المصري: إطلاق برنامج تعليمي للأطفال عن الحضارة (فيديو)

قالت صباح شبيب كبير أمناء المتحف المصري بالتحرير، عن إطلاق برنامج تعليمي لأطفال المدارس بالمتحف المصري، إن المتحف دائمًا ما ينظم زيارات للأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، للتوعية بحضارة مصر وتاريخها، بالإضافة إلى ورش العمل يتخللها مجموعة من الأنشطة، مثل الرسم والتلوين لبعض المناظر الحضارية.

المتحف المصري الكبير

وأضافت "شبيب"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الجمعة، أن المتحف يوعي الأطفال، عن كل القطع والآثار الموجودة في مصر، والعادات والتقاليد في الحضارة المصرية القديمة، وتنظيم بعض الاحتفالات، للقيام بجولات داخل المتحف.

مصر القديمة

وتابعت أنه قُدِّمَت محاضرة عن الطفولة في مصر القديمة، للتشجيع على الإبداع والابتكار، وهناك مكان خاص بالأطفال داخل المتحف، يحتوي على نماذج لأبو الهول وحجر رشيد ومومياوات، وغيرهم من الآثار المصرية القديمة، والتعرف على أدوات التحنيط والمواد التي كانت تستخدم.

ولفتت أن الأطفال لديهم وعي كبير بالحضارة، بسبب السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تجعلهم على مقربة من الأحداث.