المعهد الزراعي يؤكد عدم ذبح سلالات الدواجن المصرية النادرة

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام مركز البحوث الزراعية بذبح بعض سلالات الدواجن المصرية النادرة بحجة عدم توافر الأعلاف.



وقال الدكتور محمد الشافعي، مدير معهد الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية، إن تلك الأخبار عارية تمامًا من الصحة، مضيفًا أن دور المعهد الأساسي هو الحفاظ على المصادر الوراثية الحيوانية، ومن ضمنها سلالات الدواجن.





وأوضح الشافعي أن المعهد يمتلك 14 سلالة محلية من الدواجن، يتم حفظها في 8 محطات تابعة للمعهد، حيث تعمل كقطعان بحثية يتم إجراء التجارب عليها لتحسينها وراثيا وانتاجيا، ثم توزيعها على القطاع الداجني الريفي.





وأكد الشافعي أنه يتم توفير كل وسائل الرعاية لهذه القطعان من أعلاف وتحصينات ونظم إسكان بما يتناسب مع كل سلالة، خاصة وأن هذه السلالات تتميز بانخفاض احتياجاتها الغذائية، لتناسب القطاع الريفي، ولتقليل تكلفة إنتاج الدجاج والبيض.





وأكد الشافعي أن المعهد لا يقوم بذبح السلالات نهائيًا لأنها تستخدم في تحسين الإنتاج، كما أن ذبحها يعتبر خسارة اقتصادية فادحة، بالإضافة إلى أن المعهد ليس جهة منتجة للحوم الدجاج التجارية.





وناشدت وزارة الزراعة كل وسائل الإعلام ومُرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.