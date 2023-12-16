الجالية العربية بإيطاليا تعزي الحكومة والشعب الكويتي في وفاة الأمير نواف

قدمت جالية العالم العربي في ايطاليا و الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية و اذاعة كوماي الدولية و نقابة الأطباء من أصل أجنبي في ايطاليا، التعازي للحكومة والشعب الكو يتي، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت.

ودخل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح المستشفى في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب وعكة صحية طارئة.

سمّي الشيخ نواف وليا للعهد عام 2006 قبل أن يخلف في 2020 أخاه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي في سبتمبر/أيلول من ذلك العام عن 91 عاما.

ولد الشيخ نواف عام 1937، وهو خامس أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح الأمير الراحل الذي قاد الكويت من 1921 وحتى وفاته عام 1950.