مشاهد من النسخة الخامسة لماراثون أدنوك أبوظبي 2023

شهدت النسخة الخامسة، لماراثون أدنوك أبوظبي، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي "أدنوك"، بمشاركة 25 ألف عداءً وعداءة من اصل 168 دولة بمختلف أنحاء العالم.

مشاهد من النسخة الـ 5 لماراثون أدنوك أبوظبي 2023

نتائج النسخة الخامسة لماراثون أدنوك أبوظبي

واستطاع الإريتري عماري سامسون، حسم منافسات النسخة الخامسة من ماراثون أدنوك أبوظبي لهذا العام 2023 بعد احتلاله الصدارة في زمن قدره 2:07:10.

وحل الكيني ليونارد بارسوتون وصيفا بزمن 2:09:37، ثم جاء في المركز الثالث التركي إلهام تاني أوزبيلين بوقت يقدر بـ (2:10:16).

وجاء الكيني كانجوني تشيبكونغا في المركز الرابع بزمن وقدره 2:11:17 كما جاء مواطنه إسحاق تيموي خامسا بالترتيب بزمن 2:11:34.

جوائز ماراثون أدنوك أبوظبي

وأصبح ماراثون "أدنوك أبوظبي"، أحد أبرز فعاليات الجري في منطقة الشرق الأوسط، ويصل مجموع جوائزه إلى 303 آلاف دولار، نظرا لضمه قائمة العدائين العالميين المشاركين في نسخة هذا العام، مثل الأوغندي أندرو كويموي “حامل لقب”، ماراثون ميلانو 2023، والكيني إلهام تانوي أوزبيلين، وإيميلي كيبتشومبا وغيرهم...

و توج الأوغندي أندرو كويموي، بماراثون ميلانو 2023 في أبريل الماضي، فيما حصد المغربي محسن عطاالله ماراثون الدوحة، فيما حصل الكيني بول كيبنجيتش تانوي، على فضية أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

نتائج النسخة الثانية

وتوج العداء الكيني روبن كيبيغو ومواطنته فيفيان كيبلاجات بلقب النسخة الثانية من ماراثون أدنوك أبوظبي للعدائين المحترفين في فئتي الرجال والسيدات لمسافة 42.2 كلم.

و تمكن كيبيغو من كسر أفضل رقم قياسي شخصي حققه في ماراثون بيونس أيريس في الأرجنتين البالغ 2.05.18 ساعة، وقطع خط النهاية في ماراثون أبوظبي مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 2.04.40 ساعة، ولأول مرة في تاريخه.

وجاء في المركز الثاني مواطنه جويل كيمورير الذي كسر أيضاً رقمه القياسي الشخصي عبر تسجيل زمن قدره ساعتان و6 دقائق و21 ثانية، فيما حل في المركز الثالث العداء الإثيوبي فيكادو جيرما الذي أنهى السباق في ساعتين و9 دقائق و15 ثانية.

وشهدت فئة السيدات توييج الكينية فيفيان كيبلاجات بالمركز الأول وأنهت مسافة السباق في ساعتين و21 دقيقة و11 ثانية، واحتلت الإثيوبية وودي يمير المركز الثاني بتوقيت ساعتين و24 دقيقة و3 ثوان، وجاءت مواطنتها يشي كالايو في المركز الثالث بتوقيت ساعتين و24 دقيقة و28 ثانية.

نتائج النسخة الثالثة

وتوج الكيني تيتوس إيكيرو بطلاً للنسخة الثالثة من الماراثون، إذ أحرز أسرع عداء حقق زمن في سباقات الماراثون على مر التاريخ المركز الأول في فئة النخبة للرجال بعدما أنهى مسافة السباق البالغة 42.2 كلم في ساعتين و6 دقائق و13 ثانية، بينما حل في المركز الثاني التنزاني الفونس فيليكس سيمبو بتوقيت 2.07.50 ساعة، وفي المركز الثالث جاء الكيني روبن كيبييغو بتوقيت 2.08.25 ساعة.

وفي سباق فئة النخبة للسيدات لمسافة 42.2 كم توجت الكينية جوديث كورير باللقب بعد أن قطعت مسافة السباق في 2.22.30 ساعة، واحتلت البحرينية يونيس شومبا المركز الثاني بتوقيت 2.26.01 دقيقة، وثالثة الأوغندية إيموكلاتي شيموتاي بتوقيت 2.28.30 دقيقة.

وتألق البطل الإماراتي عايض الأحبابي مدرب منتخب الوطني للدراجات اليدوية وحقق المركز الأول في فئة الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم بعد أن أنهى السباق في 1.35.13 ساعة، واحتل المركز الثاني الإماراتي بدر الحوسني بفارق جزء من الثانية عن الأحبابي، فيما جاء في المركز الثالث العماني علي السعدي.

نتائج النسخة الرابعة

توج كل من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، الفائزين في السباق.

وفاز العداء الكيني تيموثي كيبلاجيت بلقب النسخة الرابعة، بزمن 2:05:20 ليتفوق على مواطنه فيلكس كيموتاي الوصيف بزمن 2:09:33، فيما حل الإثيبوبي أديلادلو في المركز الثالث بزمن 2:09:42.

وفي فئة السيدات، حصدت البحرينية يونيس تشومبا المركز الأول، بزمن 2:20:41، متفوقةً على الكينية أنجيلا تانوي الثانية بزمن 2:21:12، فيما جاء المركز الثالث من نصيب الإثيوبية هوراسا ديبابا بزمن 2:21:25.

واستقطب سباق الماراثون وماراثون التتابع 2150 مشاركاً، وسباق مسافة الـ10 كم 5630 مشاركاً، وسباق الـ5 كم 6355 مشاركاً، وفي سباق الـ2.5 كم 5870 مشاركاً.

وفاز بسباق 10 كيلومتر المغربي أنور الغوز، وعاد لقب السيدات إلى البريطانية إيليش ماكولجان. وشهد سباقا 5 كم و2.5 كم «نجري معاً» مشاركة مجموعة واسعة من المتسابقين من جميع الأعمار والجنسيات والإمكانات.